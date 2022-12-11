الإثنين 12 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

واتسآب يضيف خاصية الرسوم التعبيرية ثلاثية الأبعاد

شعار واتساب
11 ديسمبر 2022 12:31

طور تطبيق التواصل الاجتماعي واتسآب التابع لشركة ميتا بلاتفورمس المالكة لشبكة فيسبوك خاصية جديدة ثلاثية الأبعاد تتيح للمستخدم رسم صور كارتونية مجسمة لنفسه  واستخدامها بدلا من الرموز التعبيرية، بنفس الطريقة التي توفرها تطبيقات آفاتار للرسم الكرتوني لمستخدمي هواتف سامسونج وآبل الذكية.

وقال مارك تسوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة ميتا "يمكنكم الآن استخدام الصور التعبيرية الخاصة بكم  كملصق أثناء المحادثة"، في حين يوفر واتسآب سلسلة من الرموز التعبيرية الكلاسيكية مثل رمز البكاء والقلوب والعيون، والتي يمكن تعديلها حاليا باستخدام صورة وجه المستخدم نفسه لكي تعبر عنه شخصيا.

كانت تطبيقات فيسبوك وماسنجر وإنستجرام  قد أطلقت في السابق خاصية الرسوم التعبيرية ثلاثية الأبعاد، ومن المتوقع أن تلعب هذه الخاصية  دروا أكبر في خطط شركة ميتا لتوسيع نطاق منصات التواصل الاجتماعي التابعة لها  لتشمل العالم الافتراضي.

أخبار ذات صلة
جديد واتساب.. إضافة الصورة داخل الصورة
«واتساب» يتيح ميزة مراسلة أرقام غير مخزنة

وفي الوقت الذي أصبحت فيه الرموز التعبيرية أكثر أهمية في الاستخدامات اليومية لوسائل التواصل الاجتماعي، سيكون إضفاء الطابع الشخصي على هذه الرموز مفيدا  في المواقف التي يحتاج فيها المستخدم لإظهار لغة الجسد أو تعبيرات الوجه الخاصة به، دون أن يحتاج إلى استخدام أو إرسال صورة شخصية له.

ويمكن لمستخدمي واتسآب  استخدام أنواع مختلفة أساسية من آفاتار  لكي تحمل الطابع الفردي مع سمات عديدة بدءا من تسريحة الشعر وحتى نمط اللبس، في حين وعد تسوكربيرج "بتقديم المزيد من الأشكال والأنماط في مختلف تطبيقات التواصل الاجتماعي" التي تمتلكها ميتا بلاتفورمس.

المصدر: وكالات
الرسوم المتحركة
واتساب
آخر الأخبار
42 فائزاً في تحدي خورفكان الجبلي
الرياضي
42 فائزاً في تحدي خورفكان الجبلي
اليوم 18:01
الحبتور يتفوق على مهرة في كأس «تشرشل للبولو»
الرياضي
الحبتور يتفوق على مهرة في كأس «تشرشل للبولو»
اليوم 18:00
مشاركون في دورة سابقة من مهرجان الشارقة لريادة الأعمال
الاقتصادي
50 جلسة نقاشية خلال مهرجان الشارقة لريادة الأعمال
اليوم 17:46
مصرف الإمارات المركزي
الاقتصادي
59.5 مليار درهم زيادة في أصول القطاع المصرفي الإماراتي
اليوم 17:43
أرشيفية
عربي ودولي
قادة مجموعة السبع يعتزمون إجراء محادثات مع زيلينسكي
اليوم 17:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©