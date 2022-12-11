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3 أنواع من الأدوية ممنوعة قبل النوم

3 أنواع من الأدوية ممنوعة قبل النوم
11 ديسمبر 2022 09:38

كشفت استشاري الصيدلة الإكلينيكية الطبيبة غفران معروف، 3 أنواع من الأدوية يحظر على المرضى تناولها مساء أو قبل النوم؛ نظراً لما لذلك من نتائج سلبية، ونقل موقع «فيتو» عن الطبيبة قولها إن هناك أدوية لا يمكن وصفها للمريض مساء أو قبل النوم، وفقاً لموقع عكاظ.

أولها الفيتامينات، وذلك لأنها تنشط خلايا الجسم والجهاز العصبي فتقلل من إمكانية النوم وتسبب الأرق.

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وثانيها مدرات البول، وذلك لأنها لا تسمح للمريض بالنوم بشكل طبيعي وهادئ بسبب الشعور المتكرر بالحاجة إلى الدخول إلى المرحاض. 

واختتمت بالنوع الثالث والأخير وهو المسكنات، مشيرة إلى أن مسكنات الصداع التي تحتوي على الباراسيتامول مع الكافيين، وتأتي بأسماء تجارية متعددة، تسبب الأرق بسبب مفعول الكافيين. 

 

المصدر: وكالات
الكافيين
الفيتامينات
أدوية
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