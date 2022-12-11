الإثنين 12 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

تويتر تصدم مستخدمي آيفون

تويتر تصدم مستخدمي آيفون
11 ديسمبر 2022 09:30

تستعدّ منصّة "تويتر" بدءاً من يوم غد الاثنين لزيادة أسعار الاشتراك بخدمتها المدفوعة "تويتر بلو" على تطبيق أجهزة "آبل"، وهو ما يعني تحميلَ المستخدم تكلفة الحصّة التي تقتطعها "آبل" من المدفوعات.

ومن المفترض أن يتم رفع السعر إلى أحد عشر دولاراً إذا تمّت عملية الشراء من خلال التطبيق على أجهزة "آيفون" و"آيباد"، في حين سيتم تخفيض السعر إلى ثمانية دولارات إذا ما تمّ الاشتراك بها عبر موقع الويب. 

وتهدف هذه الخطوة إلى تقليل تأثير اقتطاع "آبل" لنسبتها التي تصل إلى ثلاثين في المئة من كلّ عملية دفع تجرى داخل التطبيقات.

 وأطلقت شركة "تويتر" في البداية "تويتر الأزرق" في أوائل نوفمبر، قبل إيقافه مؤقتا مع انتشار الحسابات المزيفة. ثم كان من المقرر إطلاقه مرة أخرى في 29 نوفمبر، ولكن تم تأجيله.

وقام إيلون ماسك، الذي استحوذ على "تويتر" مقابل 44 مليار دولار في نوفمبر، في سلسلة من التغريدات في الشهر الماضي، بإدراج العديد من الشكاوى مع "أبل"، بما في ذلك الرسوم البالغة 30٪ التي يفرضها صانع "آي فون" على مطوري البرامج مقابل عمليات الشراء داخل التطبيق.

أخبار ذات صلة
تويتر تعيد العلامة الزرقاء بسعر أعلى لمستخدمي "آيفون"
آلية جديدة من تويتر تمكن المستخدمين من معرفة الحسابات المحجوبة

ثم اتهم شركة "أبل" بأنها هددت بحظر "تويتر" من متجر التطبيقات الخاص بها، وقال أيضا إن صانع "آي فون" قد توقف عن الإعلان على منصة التواصل الاجتماعي.

ومع ذلك، بعد اجتماع لاحق مع تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة "أبل"، قام ماسك بتغريد بأن سوء التفاهم حول إزالة "تويتر" من متجر تطبيقات "أبل" تمت تسويته.

إيلون ماسك كشف قبل أسبوع أن شركة أبل استأنفت الإعلان على منصة "تويتر"، موضحا أنها تعتبر حاليا أكبر معلن على المنصة.

أدلى ماسك بهذه التعليقات خلال محادثة على "تويتر سبيسز"، فيما لم يشرح بالتفصيل ما حدث مع "أبل"، وتحدث لأكثر من ساعتين من طائرته الخاصة خلال الدردشة، التي استقبلت أكثر من 90 ألف مستمع.

يأتي ذلك، فيما انتقد ماسك شركة أبل سابقا، متهماً شركة تصنيع أجهزة آيفون وماك بالتوقف في الغالب عن الإعلان على "تويتر" والتهديد بحذف التطبيق من متجر التطبيقات التابع لها. من خلال استهداف شركة أبل، خاطر ماسك بحرب مع الشركة الأكثر قيمة في العالم وكبار المعلنين في وقت كانت فيه شركات أخرى تسحب إعلاناتها من "تويتر".

 

المصدر: وكالات
تويتر
أبل
آيفون
آخر الأخبار
42 فائزاً في تحدي خورفكان الجبلي
الرياضي
42 فائزاً في تحدي خورفكان الجبلي
اليوم 18:01
الحبتور يتفوق على مهرة في كأس «تشرشل للبولو»
الرياضي
الحبتور يتفوق على مهرة في كأس «تشرشل للبولو»
اليوم 18:00
مشاركون في دورة سابقة من مهرجان الشارقة لريادة الأعمال
الاقتصادي
50 جلسة نقاشية خلال مهرجان الشارقة لريادة الأعمال
اليوم 17:46
مصرف الإمارات المركزي
الاقتصادي
59.5 مليار درهم زيادة في أصول القطاع المصرفي الإماراتي
اليوم 17:43
أرشيفية
عربي ودولي
قادة مجموعة السبع يعتزمون إجراء محادثات مع زيلينسكي
اليوم 17:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©