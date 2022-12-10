تقنية جديدة تمنح مرضى سرطان الدم أملاً

منحت تقنية لاختيار الخلاي، طورها باحثون في سنغافورة، مرضى سرطان الدم فرصة أسرع وأعلى في العثور على متبرع مناسب لزراعة خلايا الدم الجذعية، حتى من متبرعين كانوا يعتبرون غير ملائمين سابقاً، حسبما أفادت صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية.
والشيء الإيجابي الآخر في هذا البروتوكول هو أن فرصة حدوث المضاعفات المتعلقة بالزراعة مثل رفض الجسم للخلايا المزروعة والعدوى أقل.
وطور بروتوكول (هابلو- 2017)، الذي لأعلن عنه في إيجاز إعلامي، اليوم السبت، من النظام الصحي في الجامعة الوطنية، فريق من أخصائيي أمراض الدم لدى معهد السرطان بالجامعة الوطنية في سنغافورة، بالتعاون مع أطباء من معاهد رعاية صحية محلية.