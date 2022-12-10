دعوة للحذر من التكنولوجيا الحيوية الجينية

دعا أكثر من 100 عالم وخبير من كل أنحاء العالم قادة الدول إلى حظر إطلاق الكائنات الحية المعدلة بالتكنولوجيا الحيوية الجينية في البرية، بالتزامن مع مؤتمر الأطراف الخامس عشر حول التنوع البيولوجي (كوب15). في مقال كُتب بمبادرة من منظمة "بولينيس" الفرنسية غير الحكومية، طالب علماء في مجالات البيئة والأحياء الجزيئية والوراثة وسواها "باحترام المبدأ الوقائي" على نطاق عالمي "ما دامت لم تتوافر بعد الأدلة التي تثبت عدم تسبب الآثار المباشرة وغير المباشرة لتطبيق هذه التقنيات الحيوية الجينية الجديدة ومنتجاتها وكائناتها ومكوناتها بأي ضرر". وأبدى هؤلاء خشيتهم من "احتمال أن تُلحق هذه التقنيات الحيوية الضرر بمجموعات الحشرات الملقحة وتعجل من تدهورها"، إذ إنها "ضرورية للتنوع البيولوجي، ووظائف النظام الإيكولوجي، وزيادة غلة المحاصيل". وتركز مفاوضات "كوب 15"، التي تستمر إلى 19 ديسمبر الجاري، على هذا الموضوع. ويمكن أن تؤدي نتيجتها إما إلى مزيد من التنظيم وإما، على العكس من ذلك، إلى تسهيل استخدامها. - جدل

برزت في السنوات الأخيرة مجموعة من أدوات التحرير الجيني الجديدة التي تسمى تقنيات الجينوم الجديدة أو تقنيات التربية الجديدة، وهي تستهدف في المقام الأول الحشرات والنباتات. وخلافا لما يسمى الكائنات المعدلة وراثياً التي تُدخل جيناً خارجياً في النبات أو الحيوان، تتيح هذه التقنيات الجديدة تعديل جينوم كائن حي، من دون أي إضافة خارجية. يتحدث منتقدو هذه التقنيات عن "كائنات معدلة وراثياً مخفية" أو عن "كائنات معدلة وراثياً جديدة" ويخشون الآثار الضارة على التنوع البيولوجي. لكن مؤيديها يرون أنها حلول لصحة الإنسان أو الزراعة أو الحفاظ على الأنواع. ومن أبرز المشاريع في هذا المجال ذلك الذي تنفذه "مؤسسة بيل وميليندا غيتس"، ويهدف إلى تعقيم أنثى البعوض من طريق تقنية "محرك الجينات" التي تقوم على إدخال تعديل جيني على الكروموسوم لضمان انتقال التعديل إلى كل الأحفاد، سعياً إلى القضاء على الملاريا التي يعتبر البعوض الناقل لها في أفريقيا. وتتيح تقنيات الجينوم الجديدة كذلك "الإسكات الجيني" الذي يثبط بعض التعبيرات الجينية في الحيوانات أو النباتات. وتعمل شركتا الصناعات الزراعية البارزتان "باير-مونسانتو" و"سينجنتا" على تطوير مبيدات قائمة على رذاذ من الحمض النووي الريبوزي يوصف بـ"المتداخل"، من شأنه أن يحيّد ظهور بعض الجينات الحشرية. ما يمكّن من مكافحة آفات المحاصيل، مثل خنفساء البطاطا في كولورادو التي تقضي على محاصيل البطاطا، أو الدرسوفيلا الآسيوية التي تهاجم أشجار الفاكهة. - من المختبر إلى الميدان

أما في ما يتعلق بالنباتات، فإن استخدام تقنيات التربية الجديدة يتيح "تحسين النباتات" من خلال "جعلها مقاومة للفيروسات ومبيدات الأعشاب أو للحدّ من إجهادها المائي"، على ما أوضح كريستوف روباليا أستاذ علم الأحياء في جامعة "إيكس مرسيليا" خبير الكائنات المعدلة وراثياً لدى هيئة سلامة الأغذية الأوروبية. ويطالب المدافعون عن هذه التقنيات غير المعدلة وراثياً بإخراجها من المختبرات وإجراء تجارب ميدانية، لا سيما في أوروبا حيث تخضع لتنظيم ما يسمى الكائنات المعدلة وراثياً. وأضاف روباليا، الذي ينتقد التشريعات الأوروبية "القديمة" بشأن الكائنات المعدلة وراثياً وتقنيات التربية الجديدة "السؤال ليس أن تكون مع أو ضد، فهذه تقنيات بسيطة. ما يهم هو طريقة تطبيقها والتي ينبغي وضع الإطار القانوني لها". يشكل استخدام هذه التقنيات على الحشرات الموضوع الأكثر إثارة للجدل. ويخشى العلماء، الذين وقعوا النداء، من الانتشار وخصوصاً "نقل الجينات الأفقي" إلى الأنواع غير المستهدفة، مما يؤدي إلى اختلال التوازن في التفاعلات بين الأنواع. وبالتالي، التنوع البيولوجي بأكمله.

المصدر: آ ف ب