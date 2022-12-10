أسيل عمران.. ضحية «تطبيق» ترفيهي

علي عبد الرحمن (القاهرة)

تخوض الممثلة السعودية أسيل عمران تجربة الأعمال الدرامية القصيرة للمرة الأولى، من خلال مسلسل «تطبيق»، وتجسد شخصية طالبة خليجية تدرس في لبنان، وتدور الأحداث حول تطبيق إلكتروني ترفيهي، والذي مع انتشاره الواسع بين أبناء جيلها تنقلب حياتهم رأساً على عقب.

كما تشارك أسيل بالمسلسل الخليجي «قرّة عينك»، المقرر عرضه في رمضان المقبل، وتجسد دور فتاة قوية الشخصية، وتدور الأحداث حول تورط إحدى السيدات والتي تدخل السجن وتقضي عقوبة عن جريمة لم ترتكبها، تأليف الأخوين محمد وعلي شمس، وإخراج سعود بو عبيد، ويشارك في بطولته عبد العزيز نصار، وحياة الفهد. ومن جانب آخر، أعربت أسيل عن سعادتها بعرض فيلمها «طريق الوادي»، في مهرجان البحر الأحمر السينمائي بنسخته الثانية، وتناول قصة طفل هجرت أخته منزلهم للدراسة، وهي التي كانت تحيطه بالرعاية والمحبة، ويصطحبه والده إلى معالج شعبي، ليخلصه من الشعور بالنقص، لكن الطفل يضل والده ويفقد أثره، تأليف وإخراج السعودي خالد فهد، وشارك في بطولته حمد فرحان ونايف خلف.