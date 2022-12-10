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أحمد العسم يكتب: فهد العسكر

أحمد العسم يكتب: فهد العسكر
11 ديسمبر 2022 01:27

«كُفّي المَلامَ وعلّليني
فالشَّكُ أوْدى باليقين
وتناهبت كبدي الشجون
فمن مجيري مِنْ شجوني»
رسالة إلى فهد العسكر..
أكتب إليك من بعد سنين وزمن، حين والدي الذي أحبك وقرأنا هذا الحب في عيون الأب وحفظنا شعرك، بدأت أقرؤك بنظارة شمسية تشبه التي تقرأ داخلك وتخفي ما لا تود إظهاره..
يقول …
«صهرت في قدح الصهباء أحزاني
وصغت من ذوْبها شعري وألحاني»
وبتُ في غلس الظلماء أرسلها
من غور روحي، ومِن أعماق وجداني»

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أكتب إليك من مسافة ليست ببعيدة عنك.. حيث أنفاسك في كتاب شعر، وسيرتك في كتاب صديق محب لك، حيث يقولون: إن الذي «تضيق عليه دنياه» يذهب إلى شاعر يحبه البحر والبحر يمده بطول البال، وفي وقت يخرج الصور من مخيلته وأحلامه المخبأة في صدره، يقف أمامها في لحظة صدق وقرار صعب، ذهبت للبحر أخرجت صورتك من قلبي ووصفت له كيف وقفت في وجه الأوراق المتناثرة التي بعثرتها الناس والظنون، واستذكرت حضورك في هذا النص المؤلم.
«يا رفاقي، ﻻ تحفروا لي - إذا ما متُ شوقاً ـ قبراً بقفر يباب، احفروا لي قبراً على شاطئ البحر لعل الأمواج تبكي شبابي»، ثم أضفت له حبك لوطنك الحبيب الكويت وأهلها الكرام، وكلما اشتقت لك قرأتك شعراً، وكلما شدني الفضول إلى كتاب صدر عنك، من مثلك لي يتسبب بالحزن والسرور ويأخذني إلى الدهشة بسهولة، والتعرف على الغني الكريم في ديوان شعر نقرأ منه ويسعنا.
واليوم هأنذا أكتبك أيها الشاعر العربي الكويتي الكبير فهد العسكر، أصافحك وأعدك بأن نلف حكايات البحر في أنفاسنا وهمسات الرمل في أرواحنا، نستعيد شعرك وشاعريتك ليبقى بريقها واحداً، وتبقى آمالنا واحدة.
……
كل قصائد العسكر غير المنشورة ضاعت أو أحرقت بعد وفاته، وما وقع بين أيادينا تم بجهد كبير من صديقه الشاعر والباحث الراحل د. عبدالله زكريا الأنصاري، الذي احتفظ بالقصائد المنشورة، ولولا جهوده لما عرف الناس فهد العسكر.

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