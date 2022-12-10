مهرجان  «أم الإمارات» عالم من الدهشة

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

بزخم كبير من الفعاليات والأنشطة الاستثنائية، ووسط حضور جماهيري لافت، يواصل «مهرجان أم الإمارات»، الذي أصبح يشكل علامة فارقة على المستويين المحلي والعالمي، تألقه على كورنيش أبوظبي، ليبث السعادة والفرح في أرجاء الإمارة، بعد أن أصبح يشكل نقطة جذب لكل محبي الترفيه والموسيقى والألعاب الذكية والتجارب الملهمة لمختلف الجنسيات، حيث يوفر باقة واسعة من الأنشطة المبهرة للزوار من مأكولات وألعاب افتراضية وواقعية وتنافسية وتشويقية ضمن أجواء تمتع جميع الفئات، من خلال التجارب الفريدة، بما فيها مجسمات فنية مذهلة، وعروض موسيقية عالمية ومحلية، وورش عمل تفاعلية وأنشطة عائلية على مدار 10 أيام.

لا تقتصر تجارب «مهرجان أم الإمارات» على حيز مساحة هذا الحدث المتميز، بل تبدأ منذ وصول الزوار إلى منطقة كورنيش العاصمة أبوظبي، حيث اللافتات الرائعة، ومظاهر الزينة، وصولاً إلى فضاء المهرجان، ليفاجأ الجمهور بزخم منصات العروض الحية لأشهر الفنانين والموسيقيين، والأعمال الفنية التركيبية، والأنشطة الترفيهية والعائلية، وخيارات واسعة من المأكولات ومناطق ألعاب التحدي والتشويق والمسابقات التحفيزية والمساحات المفتوحة ضمن تصميم يشع بالألوان والأضواء التي أضفت طابعاً خاصاً على الحدث، ضمن تصميم فريد يلبي تطلعات الجمهور من مختلف الأعمار، ويضمن لهم تجارب استثنائية.

بما يحتويه من فعاليات عالمية ترفيهية وأفكار إبداعية، يوفر «مهرجان أم الإمارات»، فعاليات ترفيهية تمنح المجتمع المحلي والزوار تجارب فريدة تُرسي معايير جديدة للإبداع والابتكار، كما يشكل المهرجان منصة سنوية للاحتفال بالعائلة والأصدقاء والمجتمع، باعتباره وجهة ترفيهية متكاملة تضيء على قيم التنوع والتعايش عبر إتاحة الفرصة لجميع الجنسيات للاستمتاع بمجموعة واسعة من مرافق وخدمات الضيافة ومنافذ التجزئة، إلى جانب أعمال إبداعية لفنانين من الإمارات والمنطقة والعالم.

مطاعم عالمية

ووسط وهج من الأضواء وبألوان تعبيرية مبتكَرة تعكسها المنصات والتركيبات والأنشطة والتجارب، يحفل المهرجان بأنشطة فنية ثقافية متنوعة، وأكشاك لبيع المأكولات والمشروبات، فضلاً عن مجموعة من الألعاب التفاعلية، إلى جانب مجموعة من بائعي الأغذية الشعبية المنتشرين عبر مناطق المهرجان الستة المتميزة، حيث يمكن لرواد المهرجان الاستمتاع بجولة بين هذه المطاعم العالمية، وتذوق المأكولات التي يقدمونها في كل ركن، والتي تتنوع بين المحلية الشعبية والعالمية.

تجربة تسوق

وضمن فضاء وردي وتصميم إبداعي، تقدم منطقة التسوق تجربة استثنائية للزوار، حيث تمثل الوجهة المفضلة لعشاق الموضة الذين يمكنهم الحصول على ما يتمنونه من متجر ملابس الشارع الأول في لندن «ديوكس كابورد» والذي يوجد في منطقة الشرق الأوسط للمرة الأولى، إضافة إلى التسوق عبر أكبر العلامات التجارية العالمية، مثل «سوبريم وكالفن كلاين ونايك ورولكس»، بالإضافة إلى سلع شيكاغو بولز ومجموعة من الملابس الكلاسيكية، والتركيبات المؤقتة في متجر سيلفريدجز في إطار حملة «مشروع الأرض» التي تركز على صنع أزياء أكثر استدامة، إلى جانب مشاركة العديد من أصحاب المشاريع الشبابية المحلية.

أفكار إبداعية

تتاح الفرصة للعائلات لقضاء أوقات رائعة وخوض تجارب شائقة، ضمن أفكار إبداعية تستهوي عشاق الصورة ومقاطع الفيديو ومشاركتها مع الأصدقاء على منصات التواصل الاجتماعي، حيث يوفر المهرجان فرص التقاط صور وسط أوراق نقدية وبجانب خزينة الذهب، أو وسط النجوم والكرات الوردية، وسواها كثير، ليكون الزوار على موعد مع تجربة لا تنسى تستحق التوثيق على مواقع التواصل، ليبهروا متابعيهم من الأهل والأصدقاء.