ألبوم مقرصن لفنان مسجون

نيويورك (أ ف ب)

وفّرت منصتا «سبوتيفاي» و«آبل ميوزيك» ألبوماً لم يسبق إصداره للمغني السابق آر. كيلي، وصفته وسائل الإعلام المتخصصة بأنه تسجيل مقرصن للفنان الموجود في السجن بموجب حكم بحبسه 30 عاماً، ويتضمن ألبوم «آي أدميت إت» (I Admit it) 13 أغنية، ولوحظ أن الألبوم لم يعد متاحاً على أي من منصتي الموسيقى عبر «الإنترنت»، بعد ساعات قليلة من طرحه، وأكد ناطق باسم «سوني ميوزيك» أن الألبوم نُشر بشكل غير رسمي، أي كان «مقرصناً» وتم تهريبه خلسة، وأكدت محامية آر. كيلي أن لا المغني ولا فريقه وراء توفير الألبوم، معتبرة أن موكلها تعرّض «لسرقة ملكيته الفكرية».