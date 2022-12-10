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«ميدياوان» تستحوذ على شركة براد بيت للإنتاج

«ميدياوان» تستحوذ على شركة براد بيت للإنتاج
11 ديسمبر 2022 01:26

باريس (أ ف ب)

استحوذت شركة «ميدياوان» على شركة الإنتاج الهوليوودية «بلان بي إنترتينمنت» التي شارك في تأسيسها ويترأسها النجم الأميركي براد بيت، وأوضحت المجموعة أن الاستحواذ على حصة الأغلبية في «بلان بي» تم جزئياً بواسطة أسهم في «ميدياوان»، مما جعل الرؤساء المشاركين الثلاثة لشركة «بلان بي» مساهمين في «ميدياوان» أيضاً، وأبرزت «ميدياوان» أن هذه «الشراكة غير المسبوقة» بين شركتي إنتاج في أوروبا والولايات المتحدة تتيح انتشار «ميدياوان» في أميركا، وقال براد بيت في مقابلة مع صحيفة «لو باريزيان»، إن «السينما تتعولم، وثمة مواهب تظهر في أنحاء العالم»، وأضاف «بالنسبة لمشاريعنا المستقبلية علينا أن ننظر خارج الولايات المتحدة».

براد بيت
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