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دعوى لصنع قبعات الحرس الملكي البريطاني من الفرو الاصطناعي

دعوى لصنع قبعات الحرس الملكي البريطاني من الفرو الاصطناعي
11 ديسمبر 2022 01:26

لندن (أ ف ب)

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أعلنت منظمة «بيتا» لحقوق الحيوان رفع دعوى قضائية ضد وزارة الدفاع البريطانية لرفضها تجربة نسخة من الفراء الاصطناعية لقبعات عناصر الحرس الملكي الشهيرة المصنوعة من وبر الدب، وتسعى «بيتا» إلى وقف استخدام قبعات مصنوعة من وبر دببة سوداء كندية حقيقية، وصممت قبعات من الأكريليك، تنتجها شركة «إيكوبيل» الفرنسية، وأوضحت عضو الجمعية كايت ويرنر أن وزارة الدفاع «ترفض تجربة» القبعات مع أنها «تعهدت أن تفعل في مناسبات عدة في السنوات الأخيرة»، وتُخصص القبعات المعروفة باسم «بير سكينز» لأفواج النخبة في الجيش الذين يعتمرونها أثناء تغيير الحرس أمام قصر باكنغهام، وأصبحت من أشهر رموز المملكة المتحدة.

بريطانيا
قصر باكنغهام
المملكة المتحدة
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