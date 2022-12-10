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ماكرون وسوناك يخوضان «مباراة» قبل المباراة

ماكرون (يسار الصورة) وسوناك (أرشيفية)
10 ديسمبر 2022 22:11

خاض الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء البريطاني «مباراة» كلامية عبر موقع «تويتر» سبقت المواجهة المرتقبة مساء اليوم السبت بين منتخبي فرنسا وإنجلترا في الدور ربع النهائي لكأس العالم لكرة القدم المقامة في قطر.

فقد سأل إيمانويل ماكرون، رئيس الحكومة البريطانية كاتباً بالإنجليزية في تغريدة «عزيزي ريشي سوناك، أتطلع بفارغ الصبر إلى المباراة هذا المساء. إذا فاز الزرق (سيفوزون)، أرجو أن تتمنوا لنا حظاً سعيداً في نصف النهائي... موافق؟».

لم يتأخر رد رئيس الوزراء البريطاني حيث كتب «آمل ألا اضطر إلى فعل ذلك (...) أتطلع أن تناصروا الأسود الثلاثة في الجولة المقبلة».

ويبدو أن حكومة ريشي سوناك، الذي تولى رئاسة الوزراء نهاية أكتوبر الماضي، تتبنى لهجة أكثر انفتاحاً حيال فرنسا. لكن ما يحصل دبلوماسياً لا ينطبق على منازلات كرة القدم.

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المصدر: وكالات
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إيمانويل ماكرون
كرة القدم
مونديال 2022
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