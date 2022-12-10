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5 طقوس مهمة لـ«القيلولة»

القيلولة
10 ديسمبر 2022 20:10

عزة يوسف (القاهرة)
أثبتت الدراسات أن القيلولة مفيدة للصحة العامة، ولها العديد من الإيجابيات، وتحسن الحالة المزاجية وصحة القلب والأوعية الدموية.

وطبقاً لموقع «Eat This» الأميركي، هناك بعض العادات يجب اتباعها كي تأتي بفوائدها المثمرة، ومنها:

- اجعل غرفتك مظلمة وهادئة وفي درجة حرارة مناسبة.
- استخدم ملاءات من أقمشة طبيعية لتبريد الجسم والتخلص من الرطوبة والحرارة.
- استخدم سريرا ووسادة مناسبين ومريحين لدعم الظهر والرقبة.
- تحكم في البيئة المحيطة، لاسيما إذا كنت خارج منزلك، لكي تشعر بالراحة، مثل الإضاءة ودرجة الحرارة.
- ممارسة بعض طرق الاسترخاء قبل النوم، مثل التنفس العميق، أو الاستماع إلى الأصوات المهدئة، أو استنشاق الزيوت العطرية.

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