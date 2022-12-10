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لأول مرة.. إقامة حفل جوائز نوبل في ستوكهولم

لأول مرة.. إقامة حفل جوائز نوبل في ستوكهولم
10 ديسمبر 2022 12:56

يجتمع الحائزون على جوائز نوبل في العاصمة السويدية ستوكهولم اليوم السبت في حفل بالحضور الشخصي تعقبه مأدبة رسمية، وذلك للمرة الأولى منذ بدء جائحة كوفيد-19 التي تسببت في تقليص المراسم في العامين الماضيين.
ويبدأ الحفل في الساعة 1500 بتوقيت جرينتش ويتميز بملابس رسمية فخمة، إذ يرتدي الرجال ربطة عنق بيضاء وترتدي النساء فساتين سهرة طويلة مع تصفيفات شعر أنيقة. وجرى اختصار مراسم عامي 2020 و2021 ولم تقم مأدبة.
وسيحضر العديد من الفائزين في العامين الماضيين حفل هذا العام فضلا عن الفائزين في 2022. وفي العام الماضي على سبيل المثال، أقيم حفل لكن بدون أن يحضر الفائزون وتسلموا ميدالياتهم في بلدانهم.
وعلى مدار أسبوع، شارك الفائزون في أنشطة تنوعت بين حلقات نقاش ومؤتمرات صحفية. وكان لديهم وقت لزيارة جامعات وإلقاء محاضرات.
وتُمنح خمس من جوائز نوبل الست في ستوكهولم كل عام بعد عملية ترشيح تظل سرية لخمسين عاما مقبلة. فيما تسلم جائزة نوبل للسلام في أوسلو حيث تقام مراسم منفصلة.
من بين الفائزين لعام 2022 بن برنانكي وهو رئيس السابق لمجلس الاحتياطي الاتحادي وحاز مع خبيري الاقتصاد دوجلاس دايموند وفيليب ديبفيج على جائزة نوبل للاقتصاد لأبحاثهم حول كيفية تجنب أزمة اقتصادية أعمق عبر دعم البنوك المتعثرة.
وبعد الحفل، تقام مأدبة في مبنى البلدية يحضرها أفراد العائلة المالكة السويدية ومسؤولون حكوميون وكبار الشخصيات ورجال الأعمال من مختلف البلدان.

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المصدر: رويترز
نوبل
جائزة نوبل للسلام
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