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هجوم قاتل من 3 دببة سوداء على مربيها

هجوم قاتل من 3 دببة سوداء على مربيها
10 ديسمبر 2022 10:00

قال مسؤولو الإطفاء والشرطة في كوريا الجنوبية، إنه تم العثور على شخصين ميتين في مدينة أولسان بجنوب شرق البلاد، بعد تعرضهما لهجوم على ما يبدو من قبل 3 دببة سوداء هربت من مزرعة. 

وتم العثور على جثتي زوجين في الستينيات من العمر، كانا يديران مزرعة الدببة في أولسان على بعد 307 كيلومترات جنوب شرق العاصمة سيئول، في وقت متأخر من ليلة أمس الخميس.

وبعد أن أبلغت ابنة الزوجين الإطفاء بأن والديها لم يردا على اتصالاتها منذ ساعات، تم إرسال مسؤولي الإطفاء إلى المزرعة.

وبعد ذلك تم العثور على اثنين من الدببة الآسيوية السوداء خارج المزرعة وواحد بداخلها. ثم تم إطلاق النار على الدببة في مكان الحادث بحسب «rt».

وتشتبه الشرطة في أن الشخصين لقيا حتفهما بسبب هجوم من قبل الدببة، مستشهدة بجروح عثر عليها في الجثتين.

المصدر: وكالات
الدببة
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