«ميامي» تتألق على مسرح «مهرجان أم الإمارات»

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

تجذب «ساحة العروض» التي تقدم حفلات موسيقية وغنائية مميزة، زوار «مهرجان أم الإمارات»، الحدث العائلي الترفيهي الأبرز في المنطقة، الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة– أبوظبي، على كورنيش العاصمة، حيث افتتحت فرقة ميامي الكويتية الحفل الأول من برنامج حفلات المهرجان، الذي رفع شعار «كامل العدد»، وأدى أعضاء الفرقة مجموعة من أشهر أغنياتهم الخليجية وسط تفاعل وحضور لافت، فيما يجتمع مساء اليوم كل من أريام وأصيل هميم، لتقديم باقة من أغنياتهما الخليجية والعراقية المميزة، كما يستعد الفنان محمد حماقي لإحياء الحفل الثالث يوم 17 ديسمبر الجاري، مؤدياً مجموعة من أغانيه الشبابية والرومانسية التي حققت رواجاً كبيراً.

تفاعل الجمهور

شكلت الحفلات الغنائية في «ساحة العروض» على المسرح الرئيسي، والذي تم تجهيزه بأحدث التقنيات الصوتية والإضاءة والديكور والجرافيك، والواقع في قلب فعاليات المهرجان، الذي تستمر فعالياته حتى 18 ديسمبر الجاري، نقطة جذب لزوار المهرجان، حيث أضفت أجواء من البهجة والسعادة على الحضور.

واستقبل الحضور فرقة ميامي التي تتكون من الفنانين خالد ومشعل ميامي وفرقتهما الموسيقية، بحفاوة كبيرة، مقدمين فقرة غنائية موسيقية خليجية تفاعل معها الجمهور الذي أخذ يردد معهم كلمات الأغنيات سواء القديمة أو الجديدة والتي واكبت مسيرتهم الفنية الحافلة بالنجاحات، من أبرزها «غلاي أنت غلاي» و«يكسر الخاطر» «يا عمري أنا» و«بستأنس» و«حبيب الروح» و«الليلة» و«الحمدلله وشفناكم».

تجربة استثنائية

وأعربت فرقة ميامي عن فخرها بأن تفتتح حفلات «مهرجان أم الإمارات» ضمن فعالياته الترفيهية المميزة، والتي تجمع نخبة من أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي، ضمن أجواء الإمارات الشتوية الخلابة، وبين أهل العاصمة الإماراتية المتذوقين للفن، معتبرين أن هذا الحدث من أضخم المهرجانات الترفيهية الفنية في المنطقة والتي تجتمع من خلالها العائلات والأطفال وكل الجنسيات من مختلف الفئات العمرية، ليعيشوا تجربة فنية ترفيهية استثنائية.

«الصبوحة»

تعتبر ميامي من الفرق الغنائية التي تتميز باللون الغنائي الشبابي السريع، حيث استقطبت شريحة كبيرة من المستمعين كباراً وصغاراً، وفضلاً عن النجاح الذي حققوه في إعادة الأغاني الكويتية القديمة، فهم استعانوا بقدراتهم في العزف والغناء في تنفيذ ألبومات حازت انتشاراً واسعاً، وقد أصدرت الفرقة أول ألبوم لها عام 1991 بعنوان «الصبوحة»، وكانت أغنيته الرئيسة بذات العنوان، ليعود أعضاء الفرقة لتقديمها مجدداً في حفل «ساحة العروض» بالمهرجان، ليعيدوا أجواء الحنين إلى الماضي.

حفل ثانٍ في الختام

أعرب أعضاء فرقة ميامي عن سعادتهم، بتقديم عرض غنائي ثان بعد الطلب الهائل على تذاكر الحفل الأول الذي أقيم أمس، حيث تعود الفرقة مرة أخرى على مسرح «ساحة العروض» في ليلة الختام 18 ديسمبر لإحياء حفل آخر.