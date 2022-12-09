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إدمان «فورتنايت» في دعوى قضائية

إدمان «فورتنايت» في دعوى قضائية
10 ديسمبر 2022 01:29

مونتريال (أ ف ب) 

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تواجه شركة «إبيك غايمز»، مطوّرة لعبة «فورتنايت»، دعوى قضائية في كندا بتهمة جعل محبّي لعبة الفيديو يدمنون عليها.. ويأخذ ثلاثة آباء على «فورتنايت» تسبّبها بحالة إدمان لدى الأطفال مشابهة للذي «يحدثه الهيرويين أو الكوكايين»، مشيرين إلى عوارض «جسدية ونفسية» يتعرض لها أبناؤهم كـ«الصداع» و«الآلام في الظهر» بالإضافة إلى اضطرابات اجتماعية.
وأجاز  قرار قضائي استكمال الدعوى، وأشار إلى أنّ أحد القاصرين المذكورين شُخّصت حالته بالإدمان السيبراني، وأكّد أصحاب الدعوى أنّ اللعبة «تشجّع على الإنفاق الزائد للأموال، حيث أنفق أحد الأطفال المذكورين ستة آلاف دولار كندي على اللعبة.

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