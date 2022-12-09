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الاحترار يهدد مواقع تعشيش «البفن»

الاحترار يهدد مواقع تعشيش «البفن»
10 ديسمبر 2022 01:27

لندن (أ ف ب) 

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يواجه أكثر من ثلثي مواقع تعشيش طائر البفن في أوروبا الغربية خطر الزوال بسبب الاحترار المناخي، وفق علماء بريطانيين أطلقوا دليلاً للمساعدة في حماية هذه الطيور البحرية. 
وتوصّلت دراسة أجرتها جمعية «زولودجيكل سوسايتي أوف لندن» وجامعة كامبريدج، إلى أنّ 68% من مواقع تعشيش البفن مهددة بالزوال بحلول نهاية القرن، بسبب تضاؤل موارد الطيور الغذائية وتسجيل موجات طويلة من العواصف الناجمة عن الاحترار المناخي.
وتواجه الخطر نفسه 80% من مواقع تكاثر طيور أبو موس، و87% من مواقع تعشيش طيور الخرشنة القطبية، حال عدم اتخاذ إجراءات عاجلة.

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