مايزاوا يعلن أسماء مرافقيه إلى القمر

واشنطن (أ ف ب)

أعلن الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا أسماء الأشخاص الثمانية الذين سيرافقونه عام 2023 في رحلة حول القمر على متن صاروخ لـ«سبايس إكس».

وتضم قائمة المرافقين منسق الإسطوانات والمنتج الأميركي ستيف أوكي، واليوتيوبر الأميركي تيم دود، والفنان التشيكي ييمي إيه.دي، والمصور الإيرلندي ريانون آدم، والمصور البريطاني كريم إليا، والمخرج الأميركي بريندان هول، والممثل الهندي ديف جوشي، والمغني الكوري الجنوبي توب، كما حدد اسمين احتياطيين هما المتزلجة الأميركية كايتلين فارينغتون والمؤدية اليابانية ميو.

وقال يوساكو: سيستفيد المرافقون كثيراً من التجربة وآمل أن يستخدموا ذلك لخير الكوكب والبشرية.