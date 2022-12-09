الجناح المصري في مهرجان الشيخ زايد.. حضارة أرض الكنانة

سعد عبد الراضي (أبوظبي)

يشارك «الجناح المصري» في مهرجان الشيخ زايد هذا العام بـ22 ركناً ومحلاً تحتوي على مجموعة كبيرة من المنتجات، وعدد من الأنشطة المصاحبة الأخرى، التي تشعرك بدفء مصر، وتختصر لك المسافات الموصلة للإحساس به، ومنذ الوهلة الأولى يستشعر الزائر حضارة مصر حيث يتصدر مجسم تمثال «أبو الهول» واجهة المسرح الذي تقام عليه الفعاليات، بينما تتزين واجهة المحلات بالنقوش الفرعونية.

من بين ما يعرضه الجناح المصري، أعمال حرفية مثل الحفر على النحاس، وعروض الملابس القطنية التي تخص الرجال والنساء والأطفال، بالإضافة إلى التحف والأنتيكات الشهيرة في مصر، والتي تعبر عن العديد من الشخصيات والرموز والمعالم التراثية والسياحة فيها، كما يضم الجناح أدوات الطبخ من صوان وأدوات تقديم ودلال وطاولات ومنتجات فخارية وأكسسوارات، وعباءات نسائية ذات طابع تراثي، كما يضم الجناح المطعم المصري الذي يقدم المأكولات الشعبية التي تشتهر بها مصر مثل الفطير والكشري والفول والفلافل.

مهارة وحضارة

وتعبر البضائع المعروضة في الجناح عن مهارة الحرفي والفنان المصري الممتدة منذ آلاف السنين، والزائر يلمس ذلك بسهولة من خلال رؤيته عن قرب للتحف والأواني المزينة برسومات معبرة، عن فنانين مصريين وعرب كبار من أمثال أم كلثوم وعبدالحليم حافظ وفريد الأطرش وغيرهم، بالإضافة إلى لوحات مشكلة بالخط العربي بطريقة فنية جميلة، وكذلك تظهر جماليات التحف والأنتيكات والثماثيل الفرعونية المصغرة والسجاد المصنوع يدوياً، والمرايا ولوحات الزينة المكتوبة بآيات من القرآن الكريم، والثريات النحاسية، التي صنعت يدوياً، والمفروشات، بالإضافة إلى المشغولات اليدوية والجلاليب الشرقية والمصنوعات الخشبية التي تعبر عن الطابع المصري وحضارته الممتدة لآلاف السنين.

فنون شعبية

وفي ما يخص المسرح لإقامة العروض والفعاليات والأنشطة المختلفة، يشهد الجناح إقبالاً كبيراً من قبل الزوار على الفنون الأدائية الشعبية، والعروض المتنوعة التي تعبّر عن الفلكلور المصري المتنوع مثل المزمار والطبل البلدي وكذلك العروض النوبية والإسكندرانية وعروض السمسمية، والعروض الأدائية الراقصة التي تعبر عن الطابع الفلاحي، أيضاً يستمتع الجمهور بعروض التنورة المصرية وأجوائها المبهجة التي تحمل الحضور إلى عوالم صوفية من خلال التواشيح والإنشاد الديني، بالإضافة إلى استضافة الجناح للعديد من نجوم الغناء الشعبي في مصر، حيث شهد افتتاح الجناح حضور المطرب الشعبي أحمد شيبة، وعارضة الأزياء إيمونيك حوراني.

22 محلاً

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة الراعية للجناح المصري المخرج حسن عبد الحميد: «حرصنا على أن تعبّر المشاركة المصرية عن الموروث والثقافة المصرية، حيث يتميز الجناح المصري بالتنوع في معروضاته التي تربط بين الماضي والحاضر مثل الحرف اليدوية التراثية التي تشكل محور جذب للجمهور من المصريين وجميع الجنسيات، للاستمتاع بالأنشطة والفعاليات الدالة على الثقافة المصرية وموروثاتها والفنون والأزياء والصناعات التقليدية والحرفية».

وأكد عبد الحميد أن التنوع الذي يشهده الجناح ويلقى حضوراً جماهيرياً يومياً يشارك في صناعة مشهده 22 محلاً تعرض مجموعة كبيرة من المنتجات الحرفية والملبوسات القطنية وغيرها، بالإضافة إلى المطعم المصري وما يقدمه من مأكولات مصرية شعبية، إضافة إلى الأركان الصغيرة التي تقدم مجموعة أخرى من الأكلات المصرية الشهيرة كالترمس والبطاطا الحلوة.

فلكلور

حسن عبد الحميد، الرئيس التنفيذي للشركة الراعية للجناح المصري قال، إن المسرح الذي يتوسطه مجسم لتمثال أبو الهول يقدم يومياً ما يسعد الجمهور من عروض أدائية مختلفة، تعبر عن الفلكلور المصري بكل أشكاله وأنواعه من التنورة المصرية الشهيرة إلى الرقصات الشعبية المعبّرة عن فلكلور مختلف المحافظات المصرية.