سوسن بدر «أُم».. في مسلسلين

القاهرة (الاتحاد) تواصل سوسن بدر حضورها الدرامي خلال رمضان المقبل، وتشارك في عملين بدورين مختلفين، الأول بعنوان «جميلة» ويناقش العديد من القضايا العائلية، وتجسد شخصية «أم» تتولى رعاية ابنتها، بعد أن يصاب والدها في حادث سير ويصبح قعيداً. أما الثاني فهو «بابا المجال» مع مصطفى شعبان وإخراج أحمد خالد موسى، وتجسد فيه شخصية «أم» أيضاً، تعاني من اندفاع ابنها وطموحاته الكبيرة التي يسعى لتحقيقها رغم الصعوبات الكثيرة التي تواجهه. وأوضحت سوسن أن خلق مواسم موازية لرمضان يصب في مصلحة الدراما العربية بشكل عام، بعدما كانت العروض لفترة طويلة تقتصرعلى رمضان، ودللت على ذلك بالنجاح الكبير لعدد من المسلسلات التي عرضت بعيداً عن الموسم، ومن أعمالها «أبو العروسة» بأجزائه الثلاثة، و«نقل عام» و«البحث عن علا». وتترقب سوسن ردود الفعل حول مشاركتها في المسلسل الكويتي «ولد أمه» الذي يعرض حالياً، وتخوض من خلاله تجربة المشاركة في الدراما الخليجية للمرة الأولى في مشوارها الفني.