15 سيارة.. جوائز مهرجان الشيخ زايد

أبوظبي (الاتحاد) أطلق مهرجان الشيخ زايد المقامة فعالياته حالياً في منطقة الوثبة بأبوظبي، حتى 18 مارس 2023، مسابقات وسحوبات متنوعة يُمنح من خلالها الزوار فرصاً رائعة للفوز بأكثر من 15 سيارة والكثير من الجوائز القيمة.
حرصت اللجنة العليا المنظمة للمهرجان على تنويع المسابقات والسحوبات لهذا العام، حيث تقدم سحوبات على مجموعة مميزة من السيارات والهدايا والجوائز القيمة، والتي سيتم الإعلان عنها بالتوالي بدءاً من الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر الجاري وحتى الأسبوع الأخير من المهرجان.
ويبدأ السحب الأول على السيارات والجوائز القيمة ابتداءً من الأسبوع الثالث والرابع من شهر ديسمبر الجاري 2022، ويستمر وفق جدول زمني أسبوعي متتالٍ في شهر يناير وفبراير ومارس 2023.
ويحصل الزائر عند الشراء بإجمالي مبلغ 50 درهماً من أيٍ من متاجر ومطاعم الشراء ومدينة الألعاب الترفيهية في المهرجان، على قسيمة سحب للمهرجان وقسيمة أخرى لسحوبات مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، حيث بإمكان الزائر المشاركة في السحوبات عبر ملء معلومات القسيمة الخاصة بالمسابقة ووضعها في الصندوق المخصص للسحب، كما بإمكانه متابعة حسابات التواصل الاجتماعي للمهرجان للحصول على مزيد من المعلومات حول شروط وأحكام ومواعيد السحب.
المهرجان يشهد إقبالاً كبيراً من الزوار للاستمتاع بالأهازيج الثقافية الترفيهية العالمية، حيث يهدف المهرجان للاحتفاء بالقيم النبيلة الأصيلة للمجتمع الإماراتي ونقلها لأجيال المستقبل، كما يحظى بمشاركة دولية واسعة تعزز الجهود لنشر رسالة الإمارات الإنسانية للعالم، فضلاً عن فعاليات وعروض جماهيرية تناسب كل أفراد العائلة وتتيح الفرصة للتبادل الثقافي والحضاري وسط أجواء عائلية ترفيهية وتعليمية مليئة بالسعادة.