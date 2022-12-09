مُحلِّيات صناعية شائعة تؤثر على السلوك والذاكرة

ربط باحثو كلية الطب في جامعة ولاية فلوريدا الأميركية، في دراسة جديدة، بين المُحلي الصناعي الشهير "الأسبارتام"، وبين السلوك الشبيه بالقلق لدى الفئران.
يوجد هذا المحلي الشائع في ما يقرب من 5000 نوع من الأطعمة والمشروبات الخاصة بالحمية.
إلى جانب إنتاج القلق لدى الفئران التي استهلكت الأسبارتام، امتدت التأثيرات إلى جيلين من الذكور المعرضين للمُحلي.
نُشرت الدراسة في مجلة Proceedings of the National Academy of Sciences.
قال المؤلف المشارك براديب بايد، الأستاذ الجامعي البارز في علم الأعصاب التنموي في قسم العلوم الطبية الحيوية "ما تظهره هذه الدراسة هو أننا بحاجة إلى إعادة النظر في العوامل المحيطة، لأن ما نراه اليوم ليس فقط ما يحدث اليوم، ولكن ما حدث منذ جيلين وربما لفترة أطول".
جاءت الدراسة إثر بحث سابق من مختبر البروفيسور بايد حول تأثيرات النيكوتين عبر الأجيال على الفئران. أظهر البحث تغيرات مؤقتة، أو جينية، في خلايا الحيوانات المنوية لدى الفئران. على عكس التغيرات الجينية (الطفرات)، فإن التغيرات اللاجينية قابلة لأن تعكس ولا تغير تسلسل الحمض النووي. ومع ذلك، يمكنها تغيير كيفية قراءة الجسم لتسلسل الحمض النووي.
أضاف بايد "كنا نعمل على تأثيرات النيكوتين على نفس النوع من النماذج. إذا كان الأب يدخن.. ماذا يحدث للأطفال؟".
وافقت إدارة الغذاء والدواء الأميركية على "الأسبارتام" كمُحلٍّ في عام 1981. اليوم، ينتج منه ما يقرب من 5000 طن متري كل عام. عند تناوله، يصبح "الأسبارتام" حمض الأسبارتيك والفينيل ألانين والميثانول. وكلها يمكن أن يكون لها تأثيرات قوية على الجهاز العصبي المركزي.
تضمنت الدراسة، بقيادة سارة جونز، تزويد الفئران بمياه الشرب التي تحتوي على "الأسبارتام" بحوالي 15% من الحد الأقصى المسموح به من الاستهلاك البشري اليومي. استمرت الجرعة، التي تعادل ستة إلى ثمانية عبوات سعة 8 أونصات من صودا الدايت يوميًا للبشر، لمدة 12 أسبوعًا في دراسة امتدت لأربع سنوات.
لوحظ سلوك شبيه بالقلق واضح لدى الفئران من خلال مجموعة متنوعة من اختبارات المتاهة عبر أجيال متعددة تنحدر من الذكور المعرضين للأسبارتام.
قالت جونز: "لقد كانت سمة قوية تشبه القلق لدرجة أنني لا أعتقد أن أيًا منا كان يتوقع أننا سنرى ما رأيناه. كان الأمر غير متوقع على الإطلاق. عادة ما ترى تغييرات طفيفة".
عند إعطاء "الديازيبام" (diazepam)، وهو دواء يستخدم لعلاج اضطراب القلق لدى البشر، توقفت الفئران في جميع الأجيال عن إظهار سلوك يشبه القلق.
يخطط الباحثون لنشر منشور إضافي من هذه الدراسة يركز على كيفية تأثير "الأسبارتام" على الذاكرة. ستحدد الأبحاث المستقبلية الآليات الجزيئية التي تؤثر على انتقال تأثير "الأسبارتام" عبر الأجيال.