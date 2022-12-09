«سنترال بارك».. متنزه ترفيهي عائلي بامتياز

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت مدينة مصدر عن إعادة افتتاح متنزه «سنترال بارك»، الوجهة الترفيهية العائلية الحائزة جوائز، ليستقبل الزوار بحلته الجديدة بعد إنجاز أعمال توسعته، لتستضيف مدينة مصدر، مجتمع الاستدامة الرائد في أبوظبي، سلسلة من الأنشطة الترفيهية على مدار شهر كامل خلال موسم الإجازات، كل يوم سبت وأحد من 26 نوفمبر وحتى 25 ديسمبر. وجاءت توسعة المتنزه وفقاً لأعلى معايير الاستدامة المخصصة في برنامج «استدامة» لتصنيف المجمعات العمرانية في أبوظبي، وتشترط هذه المعايير استخدام المواد المستدامة وغيرها من تدابير الكفاءة في بناء وتشغيل المرافق الترفيهية. وبعد تجديده، أصبح «سنترال بارك» أول متنزه في المنطقة يحد من استهلاك الطاقة للوصول إلى معدل صفري للانبعاثات، فهو ينتج طاقة أكثر مما يستهلك بفضل اعتماده على طاقة الألواح الشمسية التي توفر في الوقت ذاته مصدراً للظلال. فيما يستمتع الأطفال بمجموعة واسعة من الميزات والمسطحات المائية، في حين يبرز الإحساس القوي بالاستدامة بشكل واضح في الملعب، حيث يوفر فرصاً للأطفال للتعلم أثناء اللعب، أيضاً، يحتضن المنتزه عدداً من عربات المأكولات، كما يشهد افتتاح صالة رياضية مخصصة قريباً. وبهذه المناسبة، قال أحمد باقحوم، المدير التنفيذي لمدينة مصدر «يسعدنا أن نفتتح متنزه «سنترال بارك» مجدداً خلال موسم الإجازات، ونفتخر بفوزنا بمجموعة من الجوائز البارزة عن هذا المرفق المتميّز». وأضاف باقحوم «تمثل المجتمعات جوهر التنمية المستدامة، ويُعد المتنزه ملاذاً للأسر ويسهم في تنمية ثقافتها حول الاستدامة، وبهذه المناسبة نستضيف مهرجاناً حافلاً بالأنشطة والفعاليات العائلية المجانية في جميع عطلات نهاية الأسبوع». واحتفاءً بعودة «سنترال بارك»، يكون الدخول مجانياً إلى فعالية «المهرجان في مدينة مصدر» المقامة في «سنترال بارك»، ويشهد المهرجان باقة من الألعاب الرياضية وعروض السحر والحرف اليدوية والعروض المسرحية، ويكون بإمكان الزوار أيضاً مشاهدة أحد الكرنفالات الجوالة ومجموعة من الأنشطة خلال عطلة نهاية الأسبوع. كما يتيح المهرجان مجموعة متنوعة من خيارات الأطعمة، بما في ذلك «هوم بيكري» و«فيوجن» و«هانجر رومينج» و«1765»، إلى جانب مجموعة من المأكولات الإماراتية الشهيرة.