باريس تبدأ تجربة نموذجية للحصول على الطاقة

بدأت باريس تجربة نموذجية للحصول على الطاقة بطريقة مبتكرة من أجل تشغيل وحدات التدفئة في مبانٍ حكومية.
فقد بدأت بلدية العاصمة الفرنسية توفير طاقة للتدفئة في خمسة مبانٍ حكومية باستخدام مياه الصرف الصحي، على أمل تعميم التجربة مستقبلاً.
بالقرب من ساحة كولونيل فابيان في الدائرة العاشرة بالعاصمة الفرنسية، يسترعي نحو عشرة عمال الانتباه بحركتهم النشطة ذهاباً وإياباً بين الطريق وطبقتها السفلية، عبر غطاء فتحة المجاري، مرتدين بزات بيضاء ومجهزين بأحزمة أمان وقفازات، ومعتمرين خوذات صلبة.
على العمل الذي ينفذونه على عمق أربعة أمتار، يتوقف جزء من مستقبل الطاقة في باريس وسكانها البالغ عددهم نحو مليوني نسمة.
وتعمل شركة "سوييز"، التي رسا عليها عقد بقيمة مليوني يورو لتنفيذ الأشغال في الموقع واستثماره، على تركيب مبادلين حراريين بطول 60 متراً، يقع كل منهما على جانب من نقطة تجميع المياه، لتوفير 60 في المئة من احتياجات التدفئة لخمسة مبان عامة مجاورة، هي ثلاث مدارس وصالة للألعاب الرياضية ومسبح للأطفال.
وسيبقى تدفق المياه العادمة مقطوعاً لمدة ستة أشهر بواسطة سد بهدف تحرير المجرى، أسفل الأنبوب، وتركيب المبادلين الحراريين هناك.
والمبادل الحراري أبسط مما يبدو، إذ هو لوح رفيع بسماكة سنتيمتر واحد، مدمج بواسطة الأسمنت في الجدار العمودي الجانبي.
ويشرح داميان بالان مدير الابتكار والأداء الطاقوي في بلدية باريس أن الماء يولّد سعرات حرارية لدى احتكاكه بالمبادلَين، وهذه السعرات "تنتقل إلى المضختين الحراريتين المركبتين في المباني".
يوضح المهندس أن حرارة مياه الصرف الصحي تتراوح بين 13 درجة مئوية في الشتاء و20 درجة مئوية في الصيف، أي أكثر وأقل على التوالي من درجة الحرارة الخارجية. وبالتالي، يمكن للمشغل "إنتاج الحرارة في الشتاء والبرودة في الصيف"، على ما يقول بالان.
وفي ظل أزمة الطاقة والأزمة المناخية، يعتقد المجلس البلدي أن الحل يكمن في مجاري المدينة، معتبراً أن مياه الصرف تشكل مصدراً مستداماً للطاقة، لا يتسبب بانبعاث غازات الاحتباس الحراري.