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"تويتر" تطرح ضوابط جديدة لأماكن الإعلانات

تويتر
9 ديسمبر 2022 12:02

قالت منصة التواصل الاجتماعي تويتر للمعلنين في بريد إلكتروني إنها ستطرح ضوابط جديدة في وقت قريب قد يكون الأسبوع المقبل ستسمح للشركات بمنع ظهور إعلاناتها أعلى أو أدنى تغريدات تحتوي على كلمات مفتاحية بعينها.

وتجني تويتر ما يقارب 90 بالمئة من إيراداتها من بيع الإعلانات الرقمية.

وذكر مصدر مطلع أن أحد ممثلي تويتر قال في اتصال جرى أمس الخميس مع مجموعة عاملة في قطاع الإعلانات إن المنصة تفكر في أن يعمل مديرو المحتوى، وكثير منهم متعاقدون من خلال شركات تعهيد، على قوة الشركة.

وأضاف المصدر أن ممثل تويتر قال إن عمل القائمين على تدقيق المحتوى على قوة الشركة سيسمح للمنصة بالاستثمار أكثر في عملية إدارة اللغات الأخرى غير الإنجليزية.

وورد في البريد الإلكتروني المرسل للمعلنين أمس الخميس الذي اطلعت عليه رويترز أن نسخة منقحة من خدمة اشتراكات تويتر وتسمى (تويتر بلو) ستبدأ في العمل اليوم الجمعة.

ووفقا لما ورد في البريد الإلكتروني فسيسمح الاشتراك في تلك الخدمة للحسابات بتلقي علامة تحقق. وستحصل حسابات الأفراد على علامة زرقاء بصحة التحقق أما العلامات الذهبية والرمادية ستكون لحسابات الشركات والحكومات.

وأضاف البريد الإلكتروني أن سعر الاشتراك سيكون سبعة دولارات شهريا على نسخة الويب على الإنترنت و11 دولارا شهريا على أجهزة أبل.

 

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المصدر: رويترز
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