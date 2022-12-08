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مهرجان «أم الإمارات».. 10 أيام من البهجة

مفردات ترفيه آسرة في الدورة الحالية للمهرجان (من المصدر)
9 ديسمبر 2022 01:42

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

بحلته المبهجة وتصميمه الإبداعي، يعود مهرجان «أم الإمارات» في دورته السادسة، بتنظيم من دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي على مدار 10 أيام إلى جمهوره العريض على كورنيش أبوظبي ضمن فضاء نابض بالحياة، حاملاً معه العديد من المفاجآت ليمنح السعادة لزواره عبر فعالياته التفاعلية العالمية، ناثراً الفرحة في كل مكان ضمن أجواء عائلية ساحرة. 

برنامج حافل 
يتميز المهرجان الترفيهي الأكبر في المنطقة والذي ينطلق اليوم الجمعة، ويتواصل حتى 18 ديسمبر الجاري، ببرنامج حافل بالأنشطة الممتعة، والتجارب الغامرة والفعاليات الاستثنائية الفنية، والمأكولات الشهية، كما يتضمن مساحة مخصصة للبيع بالتجزئة تتميز بتصميم فريد وتضم مشاركين من مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى عروض حية لفنانين عالميين، ليقدم تجربة استثنائية للزوار من مختلف الأعمار.

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6 مناطق
ضمن مناطقه الـ 6 المتميزة: «عالم الإبداع» و«منطقة التشويق» و«منتزه التسلية» و«بستان التذوق» و«ساحة العروض» و«حي التسوق»، يمكن لرواد المهرجان الاستمتاع بجولة بين المطاعم العالمية، وحضور الحفلات الموسيقية المتنوعة التي يحييها عدد من الفنانين منهم الفنانة أصيل هميم، والفنانة «أريام» والفنان محمد حماقي، إلى جانب فرقة «ميامي»، وسط عالم مليء بالبهجة والمرح.

«منتزه التسلية»
أما الأطفال فيعيشون تجارب تعليمية ممتعة لا تُنسى في «منتزه التسلية»، حيث يكتشفون مناطق ذات طابع خاص ويستمتعون بالأنشطة التفاعلية، كما يمكنهم الغناء مع «كوكوميلون» أثناء العزف على الآلات الموسيقية، والتدحرج على «أرضية الحمم» وبناء أشكال باستخدام كتل الإسفنج الملونة، وسط بيئة جاذبة مليئة بالألوان والحكايات.

  • جانب من الفعاليات على كورنيش أبوظبي (تصوير: مصطفى رضا)
    جانب من الفعاليات على كورنيش أبوظبي (تصوير: مصطفى رضا)
مهرجان أم الإمارات
الإمارات
أبوظبي
كورنيش أبوظبي
دائرة الثقافة والسياحة
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