نتائج واعدة لدواء جديد لتوقف التنفس أثناء النوم

أظهر عقار قيد التطوير لعلاج مرض توقف التنفس أثناء النوم نتائج واعدة، بعد أن اختبر باحثون من جامعة "فليندرز" في أستراليا العلاج على أشخاص لأول مرة.
صمم العلاج لمنع تضييق أو تعطل الممرات الهوائية العليا أثناء النوم، وهو عامل رئيسي في انقطاع النفس الانسدادي النومي (obstructive sleep apnea ,OSA). وقد يكون العلاج بديلاً محتملاً لبعض الأشخاص المصابين بهذا المرض عن أجهزة ضغط مجرى الهواء الإيجابي المستمر (continuous positive airway pressure, CPAP)، والتي لا يمكن تحملها إلا من قبل حوالي نصف المصابين بانقطاع النفس الانسدادي النومي.
يقول كبير مؤلفي الدراسة البروفيسور داني إيكارت، مدير مختبر صحة النوم في جامعة "فليندرز": "في حين أن هناك حاجة إلى مزيد من التقييم والاختبار السريري الصارم (لهذا الدواء)، فهذه خطوة أولى رائعة ويجب أن تقدم بعض الأمل للعديد من الأشخاص في جميع أنحاء العالم الذين يعانون من توقف التنفس أثناء النوم".
وأضاف أن "انقطاع النفس الانسدادي النومي هو أحد أكثر اضطرابات التنفس المرتبطة بالنوم شيوعًا، حيث يقدر عدد المصابين به بمليار شخص. في حين أن أجهزة الضغط الإيجابي المستمر في المسالك الهوائية فعالة، يظل التحمل مشكلة رئيسية للعديد من العلاجات الأخرى على سبيل المثال نظرًا لأن جبائر الأسنان وجراحة مجرى الهواء العلوي لا تعمل دائمًا. ولهذا السبب، نحتاج إلى خيارات علاج جديدة لتوقف التنفس أثناء النوم".
يؤكد إيكارت "في الوقت الحالي، لا توجد علاجات دوائية معتمدة لتوقف التنفس أثناء النوم (OSA). مع ذلك، ومع التقدم في فهمنا للأسباب المختلفة للإصابة بانقطاع النفس الانسدادي النومي، يزداد كل عام احتمال الحصول على أدوية جديدة فعالة بشكل أقوى".
- التجربة السريرية اختبرت الدراسة، التي نشرت في مجلة Chest، الدواء على 12 شخصًا يعانون من توقف التنفس أثناء النوم باستخدام قطرات الأنف أو رذاذ الأنف أو عن طريق التطبيق المباشر باستخدام منظار داخلي، مقابل دواء وهمي.
بعد رصد الفريق للنوم ونشاط مجرى الهواء عبر عدة جلسات من تناول الدواء، وجد الفريق تحسنًا ثابتًا ومستمرًا في بقاء الشعب الهوائية للمرضى مفتوحة طوال النوم، مقارنةً بالعلاج الوهمي، بغض النظر عن طريقة التوصيل المستخدمة.
تقول المؤلفة الرئيسية للدراسة الدكتورة أمل عثمان من مختبر صحة النوم "على الرغم من أن الدراسة صغيرة، فإن النتائج التي توصلنا إليها تمثل أول تحقيق مفصل حول هذا العلاج الجديد لدى الأشخاص الذين يعانون من انقطاع النفس الانسدادي النومي، مع نتائج واعدة".
وأوضحت عثمان "صمم الدواء، الذي اختبرناه، لاستهداف مستقبلات معينة يتم التعبير عنها على سطح الشعب الهوائية العلوية، مما يؤدي إلى تنشيطها بسهولة أكبر لتنشيط العضلات المحيطة لإبقاء مجرى الهواء مفتوحًا أثناء النوم".
وتختم متفائلة "بينما لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه من حيث الاختبار والتطوير السريري، تظهر دراستنا أن استهداف هذه المستقبلات قد يكون وسيلة واعدة للعلاجات المستقبلية".