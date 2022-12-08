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أمازون تحرم عمال التوصيل من البقشيش

أمازون تحرم عمال التوصيل من البقشيش
9 ديسمبر 2022 01:41

نيويورك (أ ف ب) 

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أقام مدعي عام مدينة واشنطن دعوى ضد شركة أمازون، متهماً إياها بنهب البقشيش المخصص في الأساس لعمال توصيل مستقلين.. واتُهمت شركة التجارة الإلكترونية العملاقة باستخدام البقشيش لدفع جزء من المبالغ المستحقة لعمال التوصيل.
وسبق أن وافقت أمازون عام 2021 على دفع 62 مليون دولار لعمال توصيل، ضمن تسوية أنهت دعاوى قضائية رفعتها وكالة حماية المستهلك الأميركية ضد الشركة لنفس السبب.
إلا أنّ مدعي واشنطن العام كارل راسين، يأمل في فرض غرامة على المجموعة، وإصدار حكم قضائي يمنعها بصورة نهائية من اللجوء إلى ممارسة مماثلة.

أمازون
شركة أمازون
واشنطن
خدمات التوصيل
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