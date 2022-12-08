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تيك توك متهمة بالتضليل

تيك توك متهمة بالتضليل
9 ديسمبر 2022 01:41

نيويورك (أ ف ب) 

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رفع مدعي عام ولاية إنديانا الأميركية دعوى ضد منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة تيك توك، متهماً إياها بتضليل المستخدمين في شأن حماية البيانات وسلامة المحتوى المُقترح للأطفال.
ويتعرض التطبيق المعروف بمقاطع الفيديو القصيرة أو الموسيقية أو الساخرة، بصورة مستمرة لانتقادات من السلطات الأميركية التي تأخذ عليه تأثيره على القصّر، أو روابطه مع الصين، كونه تابعاً لشركة «بايت دانس» الصينية.
واتهم مدعي عام إنديانا، تود روكيتا، الشبكة بسوء التعامل مع البيانات الشخصية لمستخدميها المقيمين في الولايات المتحدة.

تيك توك
أميركا
ولاية إنديانا
إنديانا
حماية البيانات
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