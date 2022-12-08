اختبار جديد لتشخيص ألزهايمر

زوريخ (أ ف ب)

حصلت مجموعة الأدوية السويسرية «روش» على الضوء الأخضر من إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية في شأن اختبارات تشخيصية لمرض ألزهايمر.

وأشارت «روش» إلى أنّ هذه الاختبارات تهدف إلى الكشف عن وجود مؤشرين حيويين خاصين بالمرض، وهما بروتين بيتا أميلويد وبروتين تاو، لدى المرضى الذين تتخطى أعمارهم الـ 55 سنة.

ويُفترض أن تتيح الاختبارات رعاية أفضل للمرضى، من خلال اتخاذ تدابير في مرحلة مبكرة من شأنها حماية وظائفهم المعرفية.

ويُفترض أن تساعد الاختبارات التي يمكن استخدامها على نظام «كوباس» للتحليل في إتاحة التشخيص لعدد أكبر من المرضى بكلفة أقل.