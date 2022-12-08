ديانا حداد.. ماذا قالت لـ«الاتحاد» عن أغاني المهرجانات؟

علي عبد الرحمن (القاهرة)

بعد كل غياب وعودة تفاجئ الفنانة ديانا حداد جمهورها مع كل عمل جديد تطلقه أو أغنية تصورها، بحيث يصفها كثيرون بصاحبة الصوت المتنوع والإطلالات المتجددة. وهي على مدى 26 عاماً من مسيرتها الفنية التي اجتازتها بخطوات ثابتة، حجزت مكانة خاصة لها بين فنانات جيلها، بحيث تمكنت من الاستمرارية بنجاح لافت وبمشاركات مدروسة، سواء في الحفلات أو البرامج التلفزيونية. ومع الاستعداد لإطلاق ألبومها «ديانا 2022»، ماذا قالت عن جديدها؟

في حوارها مع «الاتحاد» تحدثت الفنانة ديانا حداد عن استعدادها خلال الفترة المقبلة لطرح باقي أغاني ألبومها الجديد والذي يحمل اسم «ديانا 2022»، حيث تعود به بعد غياب 8 سنوات، منذ آخر ألبوماتها «يا بشر» عام 2014. ويضم الألبوم 12 أغنية، ويحمل الرقم 16 في مسيرتها الغنائية، ويشمل العديد من الأنماط الموسيقية وتغلب عليه اللهجة المصرية.

وقد طرحت ديانا خلال الفترة الماضية 4 أغنيات من الألبوم، منها أغنيتان باللهجة الخليجية، الأولى بعنوان «وحشني شخص» كلمات عدنان الأمي وألحان علي صابر، والثانية «على هونك» كلمات وألحان عبدلله السالم، أما الأغنية الثالثة فهي باللهجة اللبنانية كلمات وألحان إيفان نصوح، وأغنية «أحلى كبل» باللهجة المصرية كلمات ضياء عشا وألحان عمر الخير.

معايير فنية

وحول حالة الجدل في الوسط الفني بعودة مطربي المهرجانات مرة أخرى للغناء بشروط محددة وضعتها نقابة المهن الموسيقية المصرية، أوضحت ديانا أن هذه الأغاني ظاهرة مؤقتة، على الرغم من النجاح اللحظي الذي تحققه.

وقالت: أنا لست ضدها لأن الجمهور يحدد ما يقبله أو يرفضه، ولكنني آمل أن يجيد مؤدو تلك الأغاني اختيار الكلمات المناسبة لذوق وعادات وتقاليد المجتمع العربي، وأنا مع حق أي شخص في الغناء، ولكن لا بد أن تتوافر فيه المعايير الفنية من الصوت الجيد، والكلمة واللحن، لأن الفن بصفه عامة مرآة تعكس ثقافة المجتمع.

وعن تصريحات الممثل المصري محمد رمضان بأمنيته بالغناء معها، قالت حداد: محمد رمضان فنان موهوب ويقدم لوناً غنائياً متميزاً ومختلفاً، ولقد سعدت كثيراً بتصريحاته ولا مانع لدي من أن أشاركه عملاً فنياً إذا توفرت عناصره المناسبة.

رسالة إلى شيرين

ووجهت ديانا رسالة إلى المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب، في ظل الأزمة المرضية التي تمر بها، متمنية لها العودة بالقوة وتخطي محنتها لتظل تطرب محبيها بفنها الراقي.

وأعربت ديانا عن سعادتها البالغة بمشاركتها للمرة الأولى في مهرجان الموسيقى العربية، وإحياء سابع لياليه، حيث قدمت 13 أغنية، منها «يا مايا، ماني ماني، ثالث الأعياد، ساكن، جرح الحبيب، هلا وأهلين، لقيتك، امشي ورا كدبهم، تبسم، غني لي شوي شوي، الأرض غنت، وأمانيه»، إلى جانب مشاركتها فرقة «كورال الشرق» بأغنيتها «أحلى كبل».

وأضافت أنها لم تتوقع هذا النجاح الكبير للحفل الذي رفع لافتة كامل العدد منذ الإعلان عنه، لاسيما أنها المشاركة الأولى لها بالمهرجان الذي تعتبره حالة فنية خاصة ويهدف إلى إحياء التراث العربي.

طقوس

سطرت ديانا حداد خلال مشوارها الممتد على مدار أكثر من 26 عاماً حالة غنائية متفردة بمختلف اللهجات، ومع ذلك لم تتمكن من التخلص من هاجس الرهبة والخوف من مواجهة الجمهور، لذلك تحرص على بعض الطقوس الخاصة بها، منها الجلوس بمفردها في حالة صمت والتركيز قبل الحفل.