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حبس الأنفاس.. من «الطابق 45»

حبس الأنفاس.. من «الطابق 45»
9 ديسمبر 2022 01:41

أبوظبي (الاتحاد)

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مشهد متفرد يحبس الأنفاس ويجعل من زيارة العاصمة أبوظبي تجربة لا تُنسى تحت مسمى «الطابق 45» مع إطلالة بزاوية 360 درجة. الوجهة الاستثنائية التي يتيحها فندق كونراد أبوظبي أبراج الاتحاد، تكشف جماليات مياه الخليج العربي وناطحات السحاب ومعالم الهندسة المعمارية على طول الكورنيش، وتتميز بالأناقة ودقة التصميم المستوحى من الفن الإسلامي التقليدي، مع أحدث وسائل الراحة وأجدد أساليب الاسترخاء وأكثرها تطوراً.
«الطابق 45»، دُرست كل تفاصيله بعناية وصُممت بذوق رفيع، ويُعتبر ردهة للاسترخاء والعمل في الوقت نفسه، حيث يرحب بالمحترفين من مختلف القطاعات للاستفادة من الصالات الفسيحة وغرف الاجتماعات. ويدعو ضيوفه للاستمتاع بما يقدمه الشيف العالمي دانييل إرفين طوال اليوم من الوجبات الشهية وشاي ما بعد الظهيرة.

أبوظبي
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أبراج الاتحاد
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