«ذاكرة الوطن».. صفحات خالدة

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

ضمن رحلة بصرية وتصميم إبداعي، يشارك الأرشيف والمكتبة الوطنية بمنصة «ذاكرة الوطن» في مهرجان الشيخ زايد في دورته الحالية بمنطقة الوثبة، وسط إقبال جماهيري كبير، لإثراء البُعد التاريخي، موفراً تجربة رائعة تأخذ الزوار في رحلة عبر الزمن، منذ قيام دولة الإمارات وحتى اليوم، حرصاً على إثراء المهرجان بالبعد التاريخي، وتعزيز الانتماء للوطن والولاء للقيادة الحكيمة، وترسيخ الهوية والقيم الوطنية، ومبادئ المواطنة الصالحة في نفوس الأجيال.

وحفلت المنصة بوثائق تاريخية وصور فوتوغرافية وأفلام وثائقية وطنية، استطاعت أن تعرف زوار المهرجان بتاريخ الإمارات العريق لاسيما في الفترة من قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1971 وحتى اليوم، وعلى مدار أكثر من 51 عاماً.

تجربة ثرية للزوار لاستكشاف تاريخ الوطن (تصوير: مصطفى رضا)

إنجازات زايد

تُطلع منصة «ذاكرة الوطن» الزوار على إنجازات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه في قطاعات مختلفة مثل التعليم والصحة والزراعة والرياضة، وغيرها من القطاعات الحيوية مدعومة بالصور والفيديوهات، كما يستطيع الزائر للمنصة التعرف على نبذة حول حكام إمارات الدولة، إضافة إلى عرض قصة حياة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، منذ ولادته وحتى وفاته «رحمه الله».

ويتمكن زوار منصة «ذاكرة الوطن» من التعرف على إنجازات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ونماذج مصورة من الكلمات المأثورة لسموه، إضافة إلى عرض لإنجازات الدولة على صعيد التطور العمراني والتطور الذي وصلت إليه قطاعات الصحة والتعليم والعلاقات الدولية بين الإمارات وغيرها من دول العالم.

تاريخية وعصرية

وذكر حمد الزعابي، مدير مشروع منصة «ذاكرة الوطن» في الأرشيف والمكتبة الوطنية، أن مهرجان الشيخ زايد يتطور عاماً بعد آخر، موضحاً أن الأرشيف والمكتبة الوطنية يعمل من خلال جناح «ذاكرة الوطن» على تقديم نبذة تاريخية حول إنجازات دولة الإمارات مدعومة بالصور والأفلام الوثائقية الوطنية.

وأضاف «حرصنا على أن تكون جميع المعلومات المعروضة سهلة وواضحة وبلغة بسيطة تناسب جميع الأعمار، لافتاً إلى أن المعروضات تفتح الباب للمتلقي للبحث والاستكشاف.

وقال الزعابي نسعى لتشجيع الشباب على الإلمام بمعلومات تاريخية وعصرية مهمة، كما نحاول أن نوصل رسالة إلى الجمهور مفادها أن هذا التاريخ يجب الحفاظ عليه، وصونه للأجيال المقبلة. ولفت مدير مشروع منصة «ذاكرة الوطن» إلى أن المهرجان فرصة مواتية للتواصل مع شريحة كبيرة من الجمهور، بهدف ترسيخ وتعزيز الهوية الوطنية والقيم الوطنية الأصيلة والتعرف على عادات وتقاليد مجتمع الإمارات ومنطقة الخليج.

وتجذب المنصة زوار المهرجان للاطلاع على تاريخ الإمارات العريق، وتُطلعهم على سِير قادتها وحكامها العظام الذين استطاعوا أن يشيِّدوا حضارة ويسطِّروا أمجاداً أذهلت العالم، حيث يبرز قسم خاص بإنجازات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والمغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله.

أعماق الماضي

وأكد الزعابي أن منصة «ذاكرة الوطن» تكشف رحلة النمو والازدهار والمجد، عبر مجموعة من الوسائل التقنية التثقيفية، للغوص في أعماق الماضي مروراً بالحاضر المجيد والتطلع إلى المستقبل، حيث قال: «تضم المنصة قسماً خاصاً بالقوات الشرطية والمسلحة والبنادق القديمة المستخدمة في ذلك الوقت، إضافة إلى نبذة عن جمعية الإمارات للخيول وفيديوهات تتحدث عن الصحة والتطور العمراني والتعليم، وأيضاً العروج إلى الأرشيف والمكتبة الوطنية ضمن رؤيته الرامية إلى الحفاظ على التراث والمعلومات الموثقة، وتعزيز روح الانتماء للوطن والولاء للقيادة الرشيدة».

وأشار الزعابي إلى أن تجربة منصة «ذاكرة الوطن» هي دعوة للاستكشاف، وتمثل معرضاً مفتوحاً، موضحاً أن المنصة تتضمن 47 شاشة عرض وعدداً كبيراً من الصور، بحيث تضع الزائر ضمن الحدث ويكون جزءاً من التجربة.

تنظيم الأرشفة

تأسس الأرشيف والمكتبة الوطنية لدولة الإمارات بـ«وزارة شؤون الرئاسة» عام 1968، بناءً على توجيهات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وبهدف جمع وتوثيق كل ما يخصّ تاريخ وتراث دولة الإمارات ومنطقة الخليج، وبعد 40 عاماً من تأسيسه أصدر المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه اللّه، القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بتحويله إلى المركز الوطني للوثائق والبحوث، وأنيطت به مهام تنظيم أرشيفات الجهات الحكومية في دولة الإمارات، ثم تمّ تعديل مسماه من «المركز الوطني للوثائق والبحوث» إلى «الأرشيف والمكتبة الوطنية»، وفق القانون الاتحادي رقم 1 لعام 2014.

قيم إيجابية

أكد حمد الزعابي أن الأرشيف والمكتبة الوطنية جدير بالدور الذي يؤديه في التنشئة الوطنية للأجيال، باعتباره الحاضن لذاكرة الوطن وللتاريخ الحافل بالإنجازات والبطولات وقصص النجاح التي ترسخ القيم الإيجابية في نفوس الأجيال، وتؤهلهم لكي يكونوا قادة للمستقبل مع الحفاظ على مكتسبات الوطن ومقدراته، وإطلاع الشباب على تجارب قادة الوطن والشخصيات الوطنية وخبراتهم التي تعزز لديهم المعارف وحب الوطن والولاء للقيادة الرشيدة.