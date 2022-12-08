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ولادة طفل على ظهر سفينة إنقاذ

الطفل المولود على متن سفينة الإنقاذ
8 ديسمبر 2022 19:10

قالت منظمة غير حكومية، تعمل في مجال الإغاثة، إن مهاجرة أفريقية أنجبت طفلا على متن سفينة الإنقاذ "جيو بارينتس"، في البحر الأبيض المتوسط.

وقد نقلت المرأة إلى المستشفى مع أطفالها الأربعة.

وأضافت المنظمة، عبر موقع تويتر في وقت متأخر أمس الأربعاء، أنه تم نقل العائلة إلى جزيرة "لامبيدوزا" الإيطالية لتلقي العناية الصحية اللازمة.

كما نقلت امرأة أخرى من متن السفينة "جيو بارنتس" إلى مالطا بمروحية، بعد إنقاذها من قارب للاجئين وهي في آخر أيام حملها.

كانت سفينة الإغاثة الدولية تقل 255 شخصاً قبل عمليتي الإجلاء.

 

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المصدر: د ب أ
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ولادة
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