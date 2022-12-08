إبداعات أصحاب الهمم.. على قنوات «أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

بالتزامن مع «اليوم العالمي لأصحاب الهمم»، أعلنت شبكة قنوات تلفزيون أبوظبي التابعة «لأبوظبي للإعلام» عن بدء عرض 3 مسلسلات درامية تحمل بصمة مجموعة من أصحاب الهمم، هي: «أحلام يرسمها الغبار» و«حواجز مبعثرة» و«دار الحياة»، على تطبيق ADTV وعلى «قناة أبوظبي».

وتُعتبر هذه الأعمال الدرامية المبتكرة ثمرة إبداع نخبة من ذوي المواهب من أصحاب الهمم في مجالات مختلفة، ويأتي عرضها على شبكة قنوات تلفزيون أبوظبي بالتعاون مع «مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم» و«فيلم جيت» للإنتاج الفني، انسجاماً مع استراتيجية «أبوظبي للإعلام» بالتركيز على المحتوى الرقمي والهادف والذي يُلبي تفضيلات الجمهور، وفي إطار التزام الشركة بتقديم أهم الأعمال الدرامية المتميزة التي تُواكب التوجهات الرئيسة لدولة الإمارات وتُسهم في إبراز إنجازاتها وتدعم تطلعات مجتمعها والإضاءة على قيمه السامية.

عمل فريد

وتتميز مسلسلات أصحاب الهمم الثلاثة بكونها أعمالاً فنية فريدة تجمع بين المضمون الهادف والرسالة السامية، إذ تسلط الضوء على العديد من القضايا المجتمعية والعائلية المتعلقة بهذه الفئة، وقد أظهر أصحاب الهمم الذين شاركوا في هذا المشروع كفاءة عالية واحترافية تؤهلهم للاستمرارية في هذا المجال وتنفيذ مسلسلات بمستوى تقني وفني عال مستقبلاً، حيث حاز مسلسل «أحلام يرسمها الغبار» ومسلسل «حواجز مبعثرة» جوائز دولية من مهرجانات عالمية، وهو ما يُجسّد الدور المهم الذي يلعبه أصحاب الهمم وقدرتهم على تحقيق الإنجازات والتغلب على جميع التحديات في مختلف الميادين الحيوية.

حلقات قصيرة

وتجمع المسلسلات الثلاثة وجميعها من إنتاجات حديثة في العامين الماضي والحالي، إبداعات عدد من أصحاب الهمم في مجالات الكتابة والتمثيل والتصوير، ومن بينهم المخرج عبد الباري أبو الخير، والمصورة السينمائية سوزان لامسدون، ومساعد مخرج أول مي أمجد، ومن تأليف أحمد الحجي، وجوري العازمي، ومحمد العكوس، وشادي تدري، ويتألف المسلسل الأول «أحلام يرسمها الغبار» من 6 حلقات، والثاني «حواجز مبعثرة» من 6 حلقات، بينما يتألف الثالث «دار الحياة» من 8 حلقات.

«أحلام يرسمها الغبار»

وتدور قصة مسلسل «أحلام يرسمها الغبار» حول «يونس»، الشاب الذي يعيش تحت رحمة بيئته المعيشية القاسية التي تشمل الخسارة والفقر والبطالة والعنف والمخدرات، ويواجه عاصفة من المزاعم والتحديات مثل فقدان حب حياته، والاتهام بالقتل، ووجوده ضمن عصابة خطيرة ومتورطة بتهريب المخدرات، لكن هذه التحديات لا تقف أمام سعيه لإيجاد حياة أفضل وتحقيق أحلامه.

وشارك في هذا المسلسل الذي تعرضه «قناة أبوظبي» كل جمعة وسبت، نخبة من الممثلين العرب، من بينهم تيسير إدريس وجفرا يونس ومهيار خضور ونادين خوري وأسعد رشدان ومحمود خليلي ونورا العايق وميريانا المعلولي ويوسف المقبل وطارق السقا وسامر خليلي ومي إبراهيم.

«حواجز مبعثرة»

يُسلط مسلسل «حواجز مبعثرة» الضوء على جائحة «كوفيد-19» كحدث عالمي لا مثيل له، كان له أثر كبير في تغيير سلوك البشر وفرض حقائق جديدة على المجتمعات، ويروي قصة «ناصر» وهو أحد الأشخاص الذين رفضوا تصديق وقبول الخطر الجسيم الذي يسببه فيروس «كورونا» حتى توفيت والدته بسبب الفيروس، فيقع في دوامة إلقاء اللوم على نفسه ويمتنع عن تقبل الواقع الجديد، إلا بعد أن يدرك المعنى الحقيقي لوحدة الأسرة والمجتمع، فيسعى جاهداً لتحسين حياته تكريماً لوالدته.

شارك في بطولة هذا المسلسل كل من الممثلة الإماراتية سلامة المزروعي والممثلين العمانيين إبراهيم الزدجالي وبلقيس البلوشي وعصام الزدجالي وأمينة عبد الرسول ورايد معبيله، ويتم بدء عرضه يوم 19 ديسمبر الجاري.

«دار الحياة»

يروي مسلسل «دار الحياة» قصة أسرة مُصابة بالطمع والجشع للمال والسلطة، ينتهي بها الأمر في مصحة نفسية، ليجدوا أن التسامح هو السبيل الوحيد للخلاص. ويشارك في بطولة هذا المسلسل ريام كفارنة وقمر خلف وصفاء الرقماني ورشيد عساف وعصام الزدجالي وحسام تحسين بك ومجدي المقبل وماهر صليبي وقاسم ملحو وأكرم حلبي وإسماعيل مداح، ويتم بدء عرضه في 25 ديسمبر الجاري.

ويندرج عرض هذا المشروع الفني على شاشات شبكة قنوات تلفزيون أبوظبي انطلاقاً من حرص «أبوظبي للإعلام» على دعم أصحاب الهمم والتأكيد على أهمية دورهم في المجتمع، والإضاءة على ما يمتلكونه من قدرات كبيرة وتشجيعهم على إظهارها ليكونوا أعضاء مساهمين في مسيرة الإبداع، بالإضافة إلى إبراز جهود الدولة في توفير أوجه الدعم والرعاية الشاملة لأصحاب الهمم والتزامها بتمكينهم وتعزيز المبادرات والسياسات التي من شأنها النهوض بهذه الفئة الاجتماعية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لها.

ويتوفر تطبيق «ADTV» على منصات «آندرويد تي في» و«آبل تي في» و«آبل ستور» و«جوجل بلاي»، إلى جانب خدمة البث المباشر التي تتيح فرصة متابعة جميع البرامج والمسلسلات.