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مأساة ريان تتكرر في الهند ومحاولات الإنقاذ مستمرة منذ الثلاثاء

مأساة ريان تتكرر في الهند ومحاولات الإنقاذ مستمرة منذ الثلاثاء
8 ديسمبر 2022 07:43

تسابق فرق الإنقاذ الهندية الزمن لانتشال طفل عمره 8 سنوات سقط في بئر ضيقة بعمق 121 مترا في إحدى المناطق النائية، على غرار مأساة الطفل ريّان في المغرب.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن الطفل الهندي تانماي ساهو، سقط في البئر بينما كان يلعب في أحد حقول قريته الواقعة بولاية مدهيا برديش، وهو موجود على عمق 16 مترا (55 قدم).

وأفادت بأن قوة الاستجابة للكوارث بالولاية هرعت من أجل إنقاذ الطفل، وتم إمداده بالأوكسجين حتى يظل قادرا على التنفس.

وأكدت فرق الإنقاذ أن عملية إخراج الطفل تعثرت واستغرقت وقتا، نظرا لوجود كثيف للصخور في المنطقة.

وصرح والد الطفل تانماي ساهو، أن ابنه سقط في البئر يوم الثلاثاء حوالي الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي، فيما بدأت عملية الإنقاذ بعد نحو ساعة تقريبا.

ويشارك في العملية نحو 500 شخص بينهم مسؤولو إنقاذ وعناصر من الشرطة والجيش، وقالت السلطات إن الظروف الجوية تعرقل عملية الإنقاذ.

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المصدر: وكالات
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