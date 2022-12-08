الجمعة 9 ديسمبر 2022
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
ام القيوان
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
بودكاست
المزيد
المبوب
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
تسجيل الدخول
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
أبرز الأخبار
رئيس الدولة: حريصون على خلق شراكات مستدامة مع دول العالم
العرب والصين.. علاقات تاريخية ومستقبل واعد
بايدن: شكراً الإمارات
العراق.. جدل بشأن تفعيل المادة 140 من الدستور
منصور بن زايد: القطاع الزراعي لا يزال المحفز على التطور والاستقرار والازدهار
رئيس تونس لمسؤولين حكوميين: أمامكم 6 أشهر لاستعادة الأموال المنهوبة
12 ديسمبر بدء الامتحانات التعويضية للفصل الأول
بوتين: سنواصل قصف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا
اختتام «معرضي أبوظبي للأغذية والتمور».. ومشاركون: الإمارات بوابتنا على العالم
الإمارات تطالب بتوسيع العمل الاستباقي للتكيف مع المناخ
جون كيري يشيد باستضافة الإمارات لـ«COP28»
ذياب بن محمد بن زايد ونهيان بن مبارك يحضران حفل زفاف 43 عريساً في مجلس المنهل
إضرابات بجميع قطاعات بريطانيا
الرياضيات.. بلا تعقيد
ألمانيا: مجموعة «إسقاط الحكومة» خطيرة
800 مستفيد من خدمات العيادات المتنقلة
«الجامعة»: القمة العربية الصينية تاريخية وتعطي ثقلاً للعلاقات المشتركة
مبادرة لتركيب قطع الترشيد بالمنازل
«الرئاسي الليبي» يطلق مبادرة لحل الأزمة السياسية
القمة العربية الصينية.. تعاون وتنمية ومصالح مشتركة
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا
مأساة ريان تتكرر في الهند ومحاولات الإنقاذ مستمرة منذ الثلاثاء
مأساة ريان تتكرر في الهند ومحاولات الإنقاذ مستمرة منذ الثلاثاء
8 ديسمبر 2022 07:43
تسابق فرق الإنقاذ الهندية الزمن لانتشال طفل عمره 8 سنوات سقط في بئر ضيقة بعمق 121 مترا في إحدى المناطق النائية، على غرار مأساة الطفل ريّان في المغرب.
وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن الطفل الهندي تانماي ساهو، سقط في البئر بينما كان يلعب في أحد حقول قريته الواقعة بولاية مدهيا برديش، وهو موجود على عمق 16 مترا (55 قدم).
وأفادت بأن قوة الاستجابة للكوارث بالولاية هرعت من أجل إنقاذ الطفل، وتم إمداده بالأوكسجين حتى يظل قادرا على التنفس.
وأكدت فرق الإنقاذ أن عملية إخراج الطفل تعثرت واستغرقت وقتا، نظرا لوجود كثيف للصخور في المنطقة.
وصرح والد الطفل تانماي ساهو، أن ابنه سقط في البئر يوم الثلاثاء حوالي الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي، فيما بدأت عملية الإنقاذ بعد نحو ساعة تقريبا.
ويشارك في العملية نحو 500 شخص بينهم مسؤولو إنقاذ وعناصر من الشرطة والجيش، وقالت السلطات إن الظروف الجوية تعرقل عملية الإنقاذ.
أخبار ذات صلة
«الاتحاد للشحن» توسع عملياتها في الصين والهند
رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيس الوزراء الهندي
المصدر: وكالات
طفل
الهند
الأكثر قراءة
دنيا
علامات مبكرة تنذر بمرض السرطان.. اكتشفها
5 ديسمبر 2022
عربي ودولي
العراق: إيقاف الرحلات الجوية في مطاري أربيل وبغداد
4 ديسمبر 2022
الإمارات
رئيس الدولة يبدأ اليوم زيارة رسمية إلى قطر
5 ديسمبر 2022
آخر الأخبار
الرياضي
«أندية المحترفين» تتجنب مفاجآت «الكأس الأغلى»
اليوم 10:00
عربي ودولي
فرق الإطفاء تكافح حريقاً في ضواحي موسكو
اليوم 09:55
الرياضي
سيلفيستر: «الديوك» و«الأسود الثلاثة» إلى «الترجيحية»
اليوم 09:49
عربي ودولي
لندن تعلن إصلاحات مالية لمرحلة ما بعد بريكست
اليوم 09:34
الرياضي
رسالة جونيور إلى رونالدو: «الحياة متقلبة»
اليوم 09:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©