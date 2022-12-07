سلطان بن أحمد القاسمي يشهد انطلاق «ضواحي 11»

الشارقة (وام)

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، مساء أمس، انطلاق فعاليات مهرجان ضواحي 11 الذي يُقام بتنظيم من دائرة شؤون الضواحي والقرى في «حديقة النوف 1» بالشارقة، والذي يستمر من 8 لغاية 30 ديسمبر الجاري.

كان في استقبال سموه، لدى وصوله، كل من الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، والشيخ سلطان بن عبدالله بن سالم القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ سالم بن محمد بن سالم القاسمي مدير هيئة الإنماء التجاري والسياحي، وعدد من رؤساء الدوائر والمجالس البلدية ومديري البلديات وأعضاء مجالس الضواحي.

منصات ومنتجات

وتجول سموه في أقسام المهرجان بدءاً من منصات الجهات الحكومية، متعرفاً على أبرز محتويات الأجنحة وما تقدمه من أنشطة متنوعة، وزار سموه بعدها منصات بلديات مدن مناطق الإمارة التي تقدم العديد من الفعاليات التفاعلية والتراثية والضيافة الشعبية، كما تعرف سمو نائب حاكم الشارقة على مشاركة الأسر المنتجة التي تقدم المنتجات الغذائية الإماراتية ومنتجات الحرف اليدوية، وعرج سموه على الضاحية الثلجية والأرجوحة الماطرة، وعدد من الفعاليات الترفيهية المصاحبة للمهرجان.

نسخة فريدة

وانتقل سموه بعد ذلك إلى مسرح المهرجان، الذي أقيم فيه حفل الافتتاح، واستُهل بكلمة الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي، رحب فيها بسمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، والحضور، شاكراً إياهم تشريف المهرجان ودعمهم الدائم، وأشار رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى إلى أن مهرجان ضواحي بدأ قبل 11 عاماً في حديقة النوف، وتطور خلال السنوات الماضية ليقام في عدد من مدن ومناطق الشارقة.

وأوضح الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي، أن المهرجان في نسخته الحالية يشهد مشاركة 50 جهة حكومية و9 بلديات على مستوى مدن ومناطق الإمارة، و46 أسرة منتجة، مؤكداً أن النسخة الحالية لمهرجان ضواحي تعتبر فريدة من نوعها كون الدائرة حرصت على عدم تكرار فعاليات المهرجانات السابقة، وتأتي فعاليات هذا الموسم بناء على الأفكار والمقترحات التي تلقتها الدائرة خلال منصات التواصل الاجتماعي من أهالي الشارقة وتلبيةً لرغباتهم.

فن الحربية

ووجه الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي شكره الجزيل لخميس بن سالم السويدي المستشار بمكتب سمو الحاكم، الذي أسس مهرجان ضواحي مع فريق عمل الدائرة، على دعمه الكبير والمتواصل والذي ساهم في استمرار تطور المهرجان ليصبح أحد الفعاليات المميزة لأهالي الشارقة.

وألقى بعدها خميس بن سالم السويدي قصيدة بعنوان «ضواحي 11»، تلاها عرض فن الحربية ثم الفلكلور العالمي من أفريقيا وروسيا ومنغوليا قام بأدائه مجموعة من العارضين، وفي نهاية الحفل تفضل سمو نائب حاكم الشارقة بالتقاط صورة تذكارية مع فريق عمل المهرجان.

عربات طعام

يحظى زوار مهرجان «ضواحي 11» بفرصة المشاركة والفوز بالجوائز القيمة، من خلال الفقرات والمسابقات اليومية، والاستمتاع بأركان المهرجان من ألعاب وأكشاك الأسر المنتجة وعربات الطعام المتنقلة وعروض استعراضية من مختلف الدول.