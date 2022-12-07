«الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة» يعود إلى أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

يعود معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة، مهرجان الثقافة الترفيهية الأبرز في المنطقة، إلى أبوظبي بين 3 و5 مارس 2023، حيث تنطلق الدورة الـ11 من المعرض بتنظيم «أنفورما كونكت»، وبدعم من دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وتشارك في دورة هذا العام من المعرض باقة رائعة من النجوم الذين قاموا بأداء أصوات الشخصيات الكرتونية المحببة، بمن فيهم «بيج اوهارا»، التي أدت صوت بيلي في فيلم الرسوم المتحركة «بيوتي آند ذا بيست» من ديزني، بالإضافة إلى العديد من أدوار البطولة على مسرح برودواي الشهير، مثل إلى ماي تشيبلي في شوبوت، وفونتين في ليه ميزرابل، وإدوين درود في ذا ميستري أف إدوين درود.

كما تضم قائمة المشاركين «زاك أغيلار»، الفنان المقيم في لوس أنجلوس، والشهير بدور تانجيرو كامادو في ديمون سلير: كايمتسو نو ييبا، وآيثر في جينشن إمباكت، وبايليث في فاير إمبلم: ثري هاوسس/سوبر سماش بروس، وقد بدأ أغيلار حياته المهنية في سن 14 عاماً ليصبح من أبرز المؤثرين في القطاع وأحد أصغر فناني الأداء الصوتي في هذا المجال. وتتميز دورة عام 2023 بإضافة قاعة جديدة إلى المساحة الشاسعة، إلى جانب حلبة الألعاب الإلكترونية وكوسبلاي سنترال.

وينطلق معرض الشرق الأوسط للألعاب هذا العام كجزءٍ من معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة مع حلبة الألعاب الإلكترونية، التي تضم ألعاباً قديمة وأخرى لم يتم إصدارها بعد وبطولات للرياضات الإلكترونية، بالإضافة إلى برامج الألعاب والأكسسوارات والأجهزة والمنتجات محدودة الإصدار، ما يمنح المشجعين تجربة ألعاب مليئة بالمرح.

وتشكل مسابقة الكوسبلاي فرصة لمحبي الأبطال الخارقين لرؤية شخصياتهم المفضلة أمامهم، حيث تقدم دورة هذا العام، إضافةً إلى مسابقة الكوسبلاي السنوية، منطقة كوسبلاي سنترال لإضفاء المزيد من الحيوية على تجربة الكوسبلاي من خلال اللقاءات مع الخبراء المحليين والدوليين في مجال الأزياء التنكرية، ومحطات تحسين مظهر الأزياء التنكرية، وفرص التقاط صور خاصة لإضافة مؤثرات متفردة.

وتقدم أكاديمية الإبداع تجارب تعليمية عملية من خلال ورش عمل بإشراف خبراء القصص المصورة والأفلام والتلفزيون والفنون والحرف اليدوية والألعاب والكوسبلاي وإنشاء المحتوى المشهورين عالمياً، كما توفر منطقة معرض الفنانين الفرصة للزوار لاكتشاف آفاق جديدة في مجال الإبداع والخيال والفن، إضافةً إلى التعرف على العباقرة وراء التحف الفنية المذهلة.

وكانت دورة العام الماضي من المعرض قد استضافت كوكبة من المشاهير، بمن فيهم تشارلي كوكس، وباري كيوجان، وناتالي إيمانويل، ومايكل روكر، ومينغ نا وين، وكيفن كونروي، وشون شيميل، وتشارلز مارتينيت، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 250 جهة عارضة.