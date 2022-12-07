حماقي وأريام على مسرح «مهرجان أم الإمارات»

أبوظبي (الاتحاد)

بعد نفاد تذاكر حفلهم الأول في «مهرجان أم الإمارات» يوم الافتتاح غداً الجمعة، أعلنت الفرقة الموسيقية الكويتية الشهيرة «ميامي» عودتها لإحياء الليلة الختامية للمهرجان في كورنيش أبوظبي يوم 18 ديسمبر لتثير حماس عشاقها بأدائها الرائع.

فقد أضاف «مهرجان أم الإمارات»، المهرجان الترفيهي الأكبر في المنطقة، عرضاً ثانياً بعد الطلب الهائل على تذاكر حفل فرقة ميامي، لتغني الفرقة التي تأسست عام 1986، مرة أخرى في ليلة الختام على خشبة مسرح ساحة العروض بالمهرجان، مؤدية أشهر أغانيها، مثل «غلاي أنت غلاي» و«يكسر الخاطر».

كما يملأ صوت النجمة العراقية أصيل هميم ساحة العروض المباشرة يوم 10 ديسمبر، حيث تشدو المطربة التي اشتهرت بحصولها على أكبر عدد من المشاهدات لفنانة عربية على موقع «يوتيوب»، بأفضل الأغاني من مجموعتها، بما في ذلك «حضرة الولهان» و«المفروض».

وقبل صعود النجمة العراقية إلى المسرح، يستمتع الجمهور بالألحان المميزة للمطربة الإماراتية «أريام» التي بدأت مسيرتها الغنائية في سن الخامسة عشرة وقدمت عروضاً في جميع أنحاء الإمارات، والتي صارت اسماً معروفاً عندما أصبحت أول فنانة تغني أشعار الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي منحها اسم «أريام».

أما عشاق الموسيقى المتنوعة من جميع الأعمار، فهم على موعد مع الفنان المصري محمد حماقي يوم 17 ديسمبر، والذي يقدم باقة من أغانيه المفضلة لدى محبيه، ومنها «يا ستار» و«ما بلاش» وأغنيته المنفردة عام 2022 «قلبي حبك جداً» في حفلته الموسيقية.

ويمكن لزوار المهرجان الاستمتاع بالأنشطة والألعاب والتفاعل مع الفن الغامر والقيام برحلة حول العالم مع أفضل مفاهيم الطعام والتسوق لمنتجات فريدة من نوعها في المناطق الست «عالم الإبداع، منطقة التشويق، منتزه التسلية، بستان التذوق، ساحة العروض، وحي التسوق».