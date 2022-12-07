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«آبل» تمنح المطورين مزيداً من الحرية

«آبل» تمنح المطورين مزيداً من الحرية
8 ديسمبر 2022 01:15

سان فرانسيسكو (أ ف ب) 

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تعتزم «آبل» إعطاء مزيد من الحرية للمطورين في تحديد الأسعار عبر متجرها «آب ستور»، في إطار مساعي المجموعة الأميركية العملاقة لامتصاص النقمة إثر اتهامها باستغلال موقعها المهيمن في سوق التطبيقات المحمولة. ويتمكن مطورو التطبيقات قريباً من طرح منتجاتهم بأسعار تبدأ بـ0.29 دولار بدلاً من 0.49 دولار للاشتراكات و0.99 دولار لشراء تطبيق، وصولاً إلى 10 آلاف دولار في بعض الحالات بدلاً من 999.99 دولار. وأكدت «آبل» أنها أضافت 700 مستوى جديد من الأسعار.. وسيكون لدى المطورين خيارات إضافية لتحديد أسعارهم في بلدان عدة وبعملات مختلفة.

آبل
شركة آبل
التطبيقات الذكية
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