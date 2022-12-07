«أفاتار 2» ينطلق في لندن

لندن (أ ف ب)

اتجهت أنظار عشاق السينما إلى لندن مع انطلاق عروض فيلم «أفاتار 2» الذي يؤمل في أن يحقق إيرادات بمليارات الدولارات ويعيد الحياة إلى الصالات فينسيها مرحلة الجائحة.

ويعوّل قطاع السينما على «افاتار: ذي واي أوف ووتر» الذي أخرجه جيمس كامرون، وهو تتمة فيلمه السابق «أفاتار» الذي قدمه قبل 13 عاماً، لتأكيد استمرار الشاشات الكبرى على قيد الحياة، بعد تراجعها أمام منصات البث التدفقي.

وتشمل المراهنة تجاوز هذه التتمة، التي تبدأ عروضها في أميركا 16 ديسمبر الحالي، إيرادات الجزء الأول الذي يُعتبر الأكثر تحقيقاً للإيرادات عالمياً.