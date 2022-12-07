"هيكل غامض" يثير حيرة سكان فلوريدا

اكتشف رواد الشاطئ في فلوريدا هيكلا خشبيا غامضا مدفونا تحت الرمال، مما أثار حيرة السكان المحليين والمسؤولين.



وقال المتحدث باسم مقاطعة فولوسيا إن الجسم بدأ في الظهور بعد أن ضرب الإعصاران إيان ونيكول مقاطعة فولوسيا في وقت سابق من هذا العام.

وتم اكتشاف الهيكل الخشبي في عطلة نهاية الأسبوع في عيد الشكر من قبل مرتادي الشواطئ بحسب سكاي نيوز العربية.

وقالت تامي مالفورس، نائبة رئيس سلامة شاطئ فولوسيا، إن "تآكل الرمال على الشاطئ كان غير مسبوق، لم نشهد هذا النوع من التآكل منذ وقت طويل جدا".

وضرب إعصار إيان فلوريدا في 28 سبتمبر، بينما ضرب إعصار نيكول اليابسة في الولاية في 10 نوفمبر.

وأدت تلك الأعاصير إلى حدوث نسبت تآكل عالية في رمال الشواطئ، وأحدثت أضرار مادية جسيمة.