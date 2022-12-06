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نجوى كرم.. من «ميامي» إلى «الرياض»

نجوى كرم
7 ديسمبر 2022 01:49

دبي (الاتحاد)

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تستعد المطربة اللبنانية نجوى كرم لإحياء حفل غنائي ليلة رأس السنة بالرياض، وقالت إنها أعدت قائمة من أجمل أغنياتها لتقديمها في الحفل الذي تستقبل خلاله الساعات الأولى من العام الجديد مع الجمهور السعودي والعربي، في حفلها الذي يعد الأول لها بالسعودية في رأس السنة.
من جانب آخر، حضرت النجمة اللبنانية نجوى كرم احتفالية أقامتها دار أزياء «دولتشي آند غابانا» على شاطئ ميامي بأميركا، وقد كشفت عن هذه المشاركة، من خلال فيديو نشرته عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وظهرت نجوى في الحفل بمشاركة المصمم الإيطالي العالمي دومينيكو دولتشي وعدد كبير من الشخصيات الفنية والاجتماعية البارزة.
وتألقت نجوى كرم خلال الاحتفالية بفستان أبيض لفت الأنظار، ونالت إطلالتها إعجاب آلاف المتابعين الذين تركوا لها الكثير من التعليقات التي تغزلت بجمالها وعبّرت عن محبّتهم الكبيرة لها.
يذكر أن آخر أعمال نجوى كرم الفنية كانت أغنية «ساعة بيضا» التي أصدرتها في يوليو الماضي، وحققت أكثر من 8 ملايين مشاهدة على قناة «روتانا» الرسمية بموقع «يوتيوب»، والأغنية من كلمات اميل فهد، وألحان ​جورج مرديروسيان​، وتوزيع ​روبير أسعد​، وميكس وماستيرينغ ​فادي جيجي​.

نجوى كرم
ميامي
الرياض
ليلة رأس السنة
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