«بدون مصفاة».. يفتتح «أيام الفيلم الأوروبي» بالمغرب

محمد نجيم (الرباط)

بعثة الاتحاد الأوروبي في المغرب تنظم تظاهرة «أيام الفيلم الأوروبي»، خلال الفترة من 7 إلى 21 ديسمبر الجاري، بأربع مدن مغربية هي الرباط، مراكش، الدار البيضاء وطنجة.

تشهد الدورة التاسعة والعشرون من أيام الفيلم الأوروبي بالمغرب عرض 8 أفلام طويلة، تألقت في مهرجانات سينمائية عالمية، وفازت بجوائز مرموقة، ومن بينها فيلم الافتتاح «بدون مصفاة» للمخرج السويدي روبن أوستلاند، الذي حاز في مايو الماضي، السعفة الذهبية بمهرجان «كان» السينمائي للمرة الثانية، كما لقي فيلمه إقبالاً كبيراً، وإشادات متفردة في مهرجانات «تورونتو» و«كارلوفي فاري»، و«لندن ودوفيل».

يلقي فيلم «بدون مصفاة» نظرة ساخرة على المجتمع الاستهلاكي، ويتناول صراع الطبقات من خلال فكاهة سوداء تنطوي على كثير من الصرامة، ويروي قصة البطلة «كارل»، عارضة الأزياء، و«يايا» المؤثر في شبكات التواصل الاجتماعي، اللذين تمت دعوتهما على متن يخت للقيام برحلة باذخة وفارهة مباشرة بعد انتهاء أحد أسابيع الموضة، لتأخذ الأحداث منعطفاً مفاجئاً عندما تندلع عاصفة شديدة تعكر صفو المدعوين.

وقالت باتريسيا يومبارت كوساك، سفيرة الاتحاد الأوروبي في المغرب، «نحن سعداء بالعودة بأفضل الأفلام الأوروبية الجديدة، فالسينما تقربنا ، كما أنها أداة لتبادل الحوار والثقافة إلى جانب الترفيه.