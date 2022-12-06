بريطانيا.. طفل تاسع ضحية «المكورات العنقودية»

ما تزال وفيات بكتيريا المكورات العنقودية "آي" ترتفع في بريطانيا، حيث جرى تسجيل وفاة جديدة لطفل يبلغ من العمر 5 سنوات، لتصل الحصيلة حتى الآن إلى 9 ضحايا. وقال مصدر بريطاني إن طفلا يبلغ من العمر 5 سنوات وكان قد التحق بمدرسة ابتدائية في بلفاست، عاصمة أيرلندا الشمالية، توفي بسبب عدوى Strep A، وفق تقرير نشره موقع «سكاي نيوز». وذكر المصدر أن مدرسة "بلاك ماونتين" الابتدائية، بعثت برسالة إلى أولياء الأمور، تخبرهم فيها بـ"الخسارة المأساوية". وقالت في الرسالة: "نحن ندرك أن هذه الأخبار قد تسبب القلق في مدرستنا، ونريد طمأنة أولياء الأمور بأننا نواصل العمل عن كثب مع هيئة الخدمات الصحية". وأضافت: "للمساعدة في دعم تلاميذنا وموظفينا في هذا الوقت الحزين، تم إشراك موظفين إضافيين من فريق الاستجابة للحوادث الحرجة".