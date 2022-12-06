فعالية للمشي.. احتفاءً بـ«اليوم العالمي للتطوع»

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، بالتعاون مع الفريق التطوعي «بالدماء نرويك يا وطن»، فعالية رياضية، تزامناً مع اليوم العالمي للتطوع، وذلك في مهرجان الشيخ زايد بالوثبة، في القرية التراثية «مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية»؛ بهدف نشر التوعية بين كافة أفراد المجتمع بأهمية اتباع نمط حياة صحي وممارسة الرياضة العامة عبر مجموعة من الأنشطة والفعاليات، بمشاركة عدد من المسؤولين والمعنيين في مختلف الجهات في إمارة أبوظبي.وتحتفي الدائرة بهذا اليوم كل عام للتركيز على مفهوم التطوع وجهوده ودوره في تعزيز قدرة المجتمعات على مواجهة التحديات بمختلف أشكالها، إضافة إلى إيجاد بيئة تطوعية فعالة تهدف إلى تفعيل منظومة العمل التطوعي في الإمارة، من خلال نشر الوعي والتشجيع على المشاركة من قبل كافة شرائح المجتمع بمختلف أطيافهم في بيئة آمنة.

وقال محمد هلال البلوشي، المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والرياضة في دائرة تنمية المجتمع «إن تنظيم البيئة التطوعية ضمن إطار منظم يعزز المشاركة المجتمعية في الإمارة، للمساهمة بشكل فعّال في تمكين أفراد المجتمع والمؤسسات لخلق مجتمع نشط ومسؤول، وبما يعزز التماسك والتلاحم المجتمعي، ويعكس توجيهات القيادة الرشيدة التي تؤمن بأهمية العمل التطوعي كونه رافداً أساسياً من روافد تنمية المجتمع والنهوض بمكانته».

وأضاف البلوشي: «إن دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي تولي العمل التطوعي أهمية خاصة، حيث أطلقت عام 2020 سياسة العمل التطوعي، وفي عام 2021 تم الإعلان عن بدء ترخيص المتطوعين؛ بهدف تنظيم ممارسة العمل التطوعي في إمارة أبوظبي، وتعزيز المشاركة المجتمعية، بما يسهم بشكل فعّال في تمكين أفراد المجتمع والمؤسسات في تعزيز التماسك والتلاحم المجتمعي.

وأشار البلوشي، إلى أنه وبالتعاون مع مؤسسة الإمارات، وهيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، نستقطب المتطوعين عبر منصة «متطوعين.. إمارات»، والتي تعرض الفرص التطوعية، وتتيح للأفراد الحصول على الترخيص اللازم لممارسة العمل التطوعي تحت مظلة الأنظمة والسياسات، لا سيما وأن خدمة ترخيص المتطوعين تأتي امتداداً للجهود التنظيمية التي تبذلها الدائرة لتحقيق الغايات المستهدفة من العمل التطوعي، لافتاً إلى أن هذه المنصة تسهم في حفظ الحقوق وتحديد الواجبات لكافة المتطوعين من الأفراد والفرق التطوعية والجهات التي ترغب في استقطاب المتطوعين.

من جهته، عبّر المستشار الدكتور علي أحمد الأنصاري قائد فريق «بالدماء نرويك يا وطن» التطوعي عن شكره للفرق التطوعية والمتطوعين الذين ساهموا في إنجاح هذه الفعالية، مثمناً جهودهم وتفانيهم في خدمة الوطن والمجتمع.

كما شكر الأنصاري نادي بني ياس الرياضي والسفارة السودانية لحضورهم ومشاركتهم في هذه الفعالية، ودعم الفرق التطوعية والمتطوعين.