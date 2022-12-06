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بالعين المجردة.. ظاهرة اختفاء كوكب المريخ الخميس القادم

بالعين المجردة.. ظاهرة اختفاء كوكب المريخ الخميس القادم
6 ديسمبر 2022 11:10

سكان بعض الدول سيكونون على موعد مع حدث فلكي مميز، سيكون بإمكانهم رؤيته بالعين المجردة، إذ سيختفي كوكب المريخ خلق القمر المكتمل.
 
وفي الساعات الأولى من الخميس، سيختفي المريخ تماما خلف القمر المكتمل، في حدث يُعرف باسم "الاحتجاب".

والأربعاء، سيقترب القمر من المريخ في سماء الليل، حتى تبدأ الظاهرة المنتظرة بالحدوث في الساعة 4.30 من صباح الخميس، بتوقيت غرينتش، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية.

وفي حوالي الساعة 4.58 صباحا بتوقيت غرينيتش، سيختفي المريخ خلف النصف الغربي للقمر، وسيظهر مرة أخرى بعد حوالي ساعة من خلف الطرف الشرقي.

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وسيكون الاختفاء مرئيا عبر شمال أوروبا وغرينلاند وأميركا الشمالية، إلى جانب طرف شمال إفريقيا بحسب سكاي نيوز العربية.

وبإمكان الراغبين في متابعة الحدث الفلكي، البحث عن التوقيتات المحلية عبر الإنترنت، حيث يمكن أن يختلف عدد الساعات حسب البلد.

ويمكن رؤية الحدث بالعين المجردة، خاصة أن المريخ سيكون في أكثر حالاته سطوعا، بعد أن مر بالقرب من الأرض في 1 ديسمبر.

المصدر: وكالات
المريخ
القمر
الأرض
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