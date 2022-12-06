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رحيل "محبوبة التسعينيات" كريستي آلي

رحيل "محبوبة التسعينيات" كريستي آلي
6 ديسمبر 2022 09:42

 قال ممثل لكيرستي آلي، الممثلة الحائزة على جائزة إيمي مرتين والتي اشتهرت بدورها في المسلسل التلفزيوني الناجح "تشيرز"، إنها توفيت الاثنين عن 71 عاما بعد معركة قصيرة مع مرض السرطان.
كما أكد وفاتها بيان نشره ابنها وابنتها على حسابها الرسمي على تويتر قالا فيه إنها توفيت بعد تلقيها علاجا من السرطان في مركز موفيت للسرطان في فلوريدا.

وجاء في البيان الصادر عن ترو وليلي باركر "إلى جميع أصدقائنا في جميع أنحاء العالم ... يحزننا أن نعلمكم أن أمنا الرائعة القوية والمحبة قد توفيت بعد معركة مع مرض السرطان لم يُكتشف إلا في الآونة الأخيرة".
وأضافا في البيان "كانت محاطة بأقرب أفراد عائلتها وقاتلت بقوة كبيرة.. ومثلما كانت مبدعة رائعة على الشاشة، فقد كانت أما وجدة أكثر روعة".

وحصلت آلي على جائزئي إيمي وجولدن جلوب في عام 1991 عن أدائها المتميز لدور ريبيكا هاو في المسلسل الفكاهي (تشيرز) على شبكة (إن.بي.سي)، والذي قامت ببطولته من عام 1987 حتى 1993. وفازت بثاني جائزة إيمي في عام 1994 عن الفيلم التلفزيوني (ديفيدز ماذر) "والدة ديفيد".
وظهرت آلي أيضا في العديد من الأفلام خلال الثمانينيات والتسعينيات، منها (لوك هو إز توكينج) و(إت تيكس تو) و(ديكونستركتينج هنري).

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المصدر: وكالات
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