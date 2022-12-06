جوجل يحتفي برائد التمثيل في الخليج العربي عبد الرضا
جوجل يحتفي برائد التمثيل الخليج العربي عبد الرضا
6 ديسمبر 2022 08:29
يحتفي محرك البحث جوجل، اليوم الثلاثاء، بميلاد الفنان الكويتي عبدالحسين عبدالرضا، وذلك بوضع صورة تعبيرية له على صدر صفحته الرئيسة، تكريماً له على مسيرته الفنية الحافلة.
ولد الفنان الكبير عبدالحسين عبدالرضا في 6 ديسمبر عام 1939، ورحل في 11 أغسطس عام 2017.
ويعد عبدالرضا من أشهر فناني الخليج؛ حيث يعد رائدًا من رواد التمثيل فى الخليج العربي؛ بما قدمه من أعمال درامية ومسرحية أرّخت لأبرز ما حدث فى القرن العشرين.
وُلد في منطقة شرق بالكويت، وعمل في بدايات حياته في قسم الطبع بوزارة اﻹرشاد والأنباء، ثم سافر على نفقة الوزارة في بعثة دراسية إلى مصر من أجل دراسة فنون الطباعة في عام 1956، كما سافر في بعثة مماثلة إلى ألمانيا في عام 1961، ثم عاد إلى الكويت وتدرج في العمل الحكومي وتقاعد في عام 1979.
تقلّد عبدالرضا عددًا من المناصب، ومن بينها مالك و"رئيس مركز الفنون للإنتاج الفني التلفزيوني والمسرحي"، و"الرئيس الفني فى مجلس إدارة المسرح العربي"، كما تقلد منصب "نقيب الفنانين والإعلاميين الكويتيين".
قدم عددًا من الأعمال المسرحية، كما كانت بدايته أمام الفنان الكبير الراحل زكي طليمات، وله أدواره المؤثرة التي لا تنسى، وخصوصا الأدوار التى تجسد فترات تحرر الدول العربية من الاستعمار.
وكان آخر أعمال عبدالرضا التلفزيونية مسلسل يسمى "سيلفى" عام 2017، والذي مثّل فيه حلقتين بعنوان "قلب أبوي" مع الفنان ناصر القصبي.